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В Беларуси — нехватка учителей и воспитателей

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  • 31.05.2022, 23:17
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В Беларуси — нехватка учителей и воспитателей

Школы готовы брать на работу студентов и тех, кому скоро на пенсию.

Из-за низких зарплат в сфере образования не хватает учителей и воспитателей. Zerkalo.io посмотрело на сайте госслужбы занятости, сколько работников не хватает и как ситуация отличается по регионам. Также посмотрели, на какие заработки наниматели ищут педагогов, какие требования к ним предъявляют.

Брестская область. Высшее образование, зарплата от 481 рубля

По данным службы занятости на 31 мая, на весь регион требовалось всего 19 учителей. Правда, зарплаты не очень большие: от 470 до 700 рублей.

Одну из самых низких зарплат — 481 рубль, дадут учителю физкультуры с высшим образованием в Новодворской базовой школе Пинского района.

Учитель-дефектолог со среднее-специальным образованием, на зарплату 481−600 рублей, нужен в среднюю школу № 1 Давид-Городка.

В средней школе № 3 Лунинца на временную работу ждут учителя с высшим образованием, который хорошо владеет русским языком. Получать он будет от 470 до 700 рублей.

Максимальный заработок в 700 рублей готовы платить педагогу по классу фортепиано в Парохонской детской школе искусств.

Воспитателей (для дошкольников и школьников) в области требуется чуть больше 20 человек, из них большинство нужны в учреждения Бреста и Барановичей. Зарплата этих сотрудников варьируется от 500 до 747 рублей.

Меньше всего — 500 рублей, будут платить воспитателю с высшим образованиям в учреждении «Ясли-сад № 2 Бреста».

В Молчадской санаторной школе-интернате нужен воспитатель с высшим образованием, который сможет работать по графику через две смены. Заработок обещают от 630 до 775 рублей.

В Брестском областном детском центре медицинской реабилитации «Сосновый Бор» ждут воспитателя со средне-специальным образованием. Сотрудник будет трудиться по режиму гибкого рабочего времени и получит зарплату 670 рублей.

Самый большой заработок обещают воспитателю в дошкольном центре развития ребёнка № 2 Барановичей. Претендент должен быть с высшим образованием.

Витебская область. До 1000 рублей педагогу, который умеет работать с «особенными» детьми

Чуть больше двадцати учителей ищут в учреждения образования региона. Зарплата их начинается от 480 рублей, она доходит до 776 рублей с копейками.

Меньше всего — 480 рублей — будет получать учитель-дефектолог с высшим образованием на временной работе в средней школе № 11 Новополоцка.

Больше всего готовы платить учителю-дефектологу в учреждении «Ясли-сад № 3 «Городка» — 776,85 рубля.

В Витебской области требуются более 60 воспитателей. Зарплату им предлагают от 485 до 1000 рублей, но в среднем она составляет около 600 рублей в месяц.

Минимум — 485−510 рублей будут платить в витебских яслях-саду № 35 и 51.

Самую большую зарплату — от 700 до 1000 рублей — предлагают воспитателю в Кировском яслях-саду. Нужен педагог с высшим образованием, приветствуется опыт работы с детьми с особенностями психофизического развития. Работа посменная.

Гродненская область. Учителям со знанием литовского языка самые большие зарплаты

В Гродненской области ищут почти 90 учителей. Их зарплаты начинаются от 481 рубля и доходят до 1490 рублей.

Учителя географии, истории ищут в «Макаровский учебно-педагогический комплекс ясли-сад — средняя школа». Зарплату сотруднику с высшим образованием предлагают в 487,31 рубля. Но сотруднику могут предоставить комнату в общежитии.

Самый большой заработок учителям предлагают в Пелясской средней школе. Здесь максимальную зарплату в 1490 рублей предлагают учителю биологии, химии и обслуживающего труда. Зарплату 1440 рублей будет получать учитель математики, физики и астрономии. Учителю начальных классов выплатят 1230 рублей. Один нюанс — уроки надо вести на литовском языке.

В Гродненской области требуется около 80 воспитателей требуются. Зарплата этих сотрудников начинается от 481 рубля и «потолок» — 1250 рублей.

Минимум в 481 рубль предлагают воспитателю в Новогрудском районном оздоровительном лагере «Свитязь». На 96 копеек больше будут платить воспитателю с высшим образованием в учебно-педагогическом комплексе «Сморгонский ясли-сад-начальная школа», но работа эта временная.

Самую большую зарплату в 1250 рублей обещают в Пелясской средней школе, где надо знать литовский язык.

Гомельская область. Больше всего нужны учителя-дефектологи

В Гомельской области есть 25 свободных вакансий учителей, 17 из них — для учителей-дефектологов. Нижний предел по зарплате такому сотруднику — 457 рублей. От этой цифры начинается зарплата в Красноборском детском саду — средней школе, максимум зарплата может доходить до 600 рублей.

До 1050 рублей обещают зарплату учителю-дефектологу в дошкольном центре развития ребенка в Житковичах.

Воспитателей в регионе требуется больше 30. Минимальный уровень зарплаты тут — 479,83 рубля, такие деньги будут платить воспитателю в яслях-саду № 19 Мозыря.

До 600 рублей выплатят воспитателю в Неглюбском детском саду. Но есть требование к претенденту — высшее образование и стаж работы не меньше двух лет.

Могилевская область. «Дороже» всего оценивают работу учителя математики

Тридцать учителей ищут в Могилевской области. Больше всего их не хватает в Бобруйске.

На зарплату от 481 до 608 рублей ищут в СШ № 35 Бобруйска учителя начальных классов со средне-специальным или высшим образованием. Соискателю нужно предоставить характеристики с предыдущего места работы.

Максимум 500 рублей будут платить такому же специалисту в СШ № 2 Бобруйска.

Турковская средняя школа Бобруйского района ищут учителя математики. Зарплату предлагают 800−1000 рублей.

В Могилевской области нужны более 50 воспитателей. Зарплаты тут начинаются от 480 рублей — такую будут платить в санатории «Чайка». В яслях-саду № 6 «Березка» Быхова зарплата воспитателя составляет 481 рубль.

А в могилевском яслях-саду № 3 заработок составляет уже 500−650 рублей. А в яслях-саду № 50 областного центра ждут воспитателя второй категории, ему готовы платить 750 рублей.

Минская область. Носителя иностранного языка на 500−900 рублей

Больше 100 воспитателей не хватает в Минской области. Зарплата здесь не сильно отличается от других областей — минимум 480−500 рублей, максимум — 670 рублей в детских дошкольных учреждениях и 887 рублей в детском реабилитационно-оздоровительный центре «Ждановичи».

Частный детский сад предприятия «Интернэшнл Джеман Скул» готов платить воспитателю 500−900 рублей. Но обязательно надо знать немецкий и английский язык, вообще, желательно быть носителем языка и иметь опыт работы.

Больше 60 свободных вакансий учителей нужны в Минской области. Также, как и в остальных регионах, здесь больше всего не хватает учителей-дефектологов.

Минимальный зарплату учителям предлагают на уровне 480 — 500 рублей. Такие деньги предлагают учителю-дефектологу в СШ№ 10 Солигорска, сотрудник должен поработать временно, на период декретного отпуска сотрудницы. Педагог должен знать английский язык.

485 рублей будут платить за работу учителю математики в Хожовская средней школе Молодечненского района.

Минск. Целые списки вакансий от одной школы или детсада

В столице дефицит работников сферы образования, больше всего значится объявлений о свободных вакансиях учителя в госслужбе занятости, их число превышает 170, а для воспитателей — больше 260. Во многих учреждениях целый список свободных вакансий.

Воспитателям во многих детсадах предлагают одинаковую зарплату — 457 рублей, она же минимальная по этой профессии. Возможный максимум по зарплате — 1200 рублей, столько готовы платить в учреждении «Ясли-сад № 249».

От 900 до 1100 рублей предлагают зарплату в детском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Сюда нужны люди с педобразованием, без предъявления требований к стажу работы. Работа здесь построена вахтовым методом: надо непрерывное круглосуточное быть на работе, проживать там по 14 суток.

Зарплата, которую обещают по вакансиям учителям, стартует от 457 рублей. Такую «получку» предлагаютв гимназии № 50. Здесь нужен учителя начальных классов, по предмету «Искусство», а также по русскому языку и литературе, физкультуре, английскому языку. Верхний предел по заплате — 800 рублей.

Но есть заработки ниже. Например, 480−538,1 рубля готовы платить в СШ № 175 учителю математики первой или высшей категории.

В СШ № 206 требуются учителя математики и информатики, русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, истории, учитель-дефектолог. Руководство готово рассмотреть претендентов из числа студентов последних курсов, а также тех, кто впервые ищет работу в возрасте до 21 года, работников предпенсионного возраста, родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов. Зарплату педагогам обещают в 500−1000 рублей.

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