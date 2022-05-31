Ученые: На Земле находятся фрагменты Меркурия 31.05.2022, 23:30

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Когда-то Меркурий был как минимум вдвое больше своего нынешнего размера.

По мнению астрономов, ближайшая к нашему Солнцу планета — Меркурий, когда-то был гораздо более крупным космическим телом, пока не столкнулся с другим космическим объектом и не лишился большей части своей мантии, пишет India Times.

Ученые считают, что когда-то давно Меркурий был как минимум вдвое больше своего нынешнего размера. Хотя эта теория не имеет конкретных доказательств, исследователи из Европейского университетского центра Лотарингии во Франции считают, что фрагменты бывшего большого Меркурия могут находится в музеях и коллекциях метеоритов. Изучая их, эксперты хотят разобраться в бурной истории планеты.

"Маленькая революция"

"Изучение образцов может стать "маленькой революцией" в понимании того, как развивалась наша Солнечная система", — рассказала планетолог Камилла Картье из Европейского университетского центра Лотарингии.

Важно отметить, что текущая коллекция метеоритных останков не включает внутренние планеты Меркурий и Венеру. Внутренние планеты — планеты земной группы, находящиеся во внутренней области Солнечной системы, то есть Меркурий, Венера, Земля и Марс. Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что космическим камням, расположенным близко к Солнцу, может быть трудно углубиться в Солнечную систему из-за гравитации нашей центральной звезды.

По подсчету ученых, по всему миру было собрано 70 000 образцов метеоритов. Большинство из них происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. 500 из этих образцов взяты с Луны, 300 — с Марса.

Вопрос об обритах

Особый интерес у исследователей вызывают обриты, редкий вид космических камней, названный в честь деревни Обр во Франции, где в 1836 году был обнаружен первый их вид.

По данным ученным, обриты имеют тусклый цвет и небольшое количество металла. Кроме того, в этих породах мало кислорода, и они, похоже, образовались в "океане магмы". На сегодняшний день на Земле найдено 80 остатков обритов.

Теперь специалисты считают, что обриты произошли от Меркурия. По их мнению, планета могла столкнутся с крупным объектом, в результате чего большое количество материала Меркурия было выброшено в космос. По словам Картье, некоторые из этих обломков были отброшены солнечным ветром к поясу астероидов. Но она также придерживается мнения, что некоторые кусочки обритов в конце концов попали на Землю, упав в виде обритовых метеоритов.

Образцы обритов, найденные на Земле, имеют низкий уровень никеля и кобальта, что, по словам ученых, совпадает с исходным прото-Меркурием. Более того, данные, полученные космическим аппаратом NASA Messenger с Меркурия в период с 2011 по 2015 год, показывают сходство между обритами и составом Меркурия. Это может решить вопрос о происхождении планеты.

Совместная миссия ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) "BepiColombo", которая должна выйти на орбиту Меркурия в 2025 году, в настоящее время находится в пути, поэтому эта новая гипотеза ученых может быть проверена в ходе миссии.

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