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Зеленский: Защитники Украины остаются хозяевами фронтовой ситуации

  • 31.05.2022, 23:39
Зеленский: Защитники Украины остаются хозяевами фронтовой ситуации
Владимир Зеленский

Президент Украины записал новое видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оценивать фронтовую ситуацию комплексно, а не по одному участку, где наиболее жестко. Ситуация на Донбассе очень сложная, но на Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области, также ВСУ сдерживают давление оккупантов в Запорожской области. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении.

Президент обратился к тем в Украине, "кто пытается, скажем так, подгонять Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего".

"Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-то захватить за несколько дней или к определенной дате", – сказал Зеленский.

Украинские защитники, отметил он, "постепенно, но неотвратимо" срывают все планы оккупантов.

Зеленский призвал оценивать фронтовую ситуацию комплексно.

"Ситуация на Донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния... На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. ВСУ сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово", – сказал президент Украины.

"В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве", – добавил он.

Президент призвал каждого быть сейчас лоббистом предоставления Украине современного тяжелого оружия, современной артиллерии.

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