Пропагандистку Симоньян накажут за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзья15
- 4.05.2022, 7:46
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Рашистка недооценила влиятельность звездной четы в РФ даже после их отъезда.
Совсем скоро российская пропагандистка Маргарита Симоньян может предстать перед судом по иску об оскорблении чести и достоинства.
Влиятельные друзья и поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина восприняли ее публичные оскорбления семейной четы, как личную обиду, и не намеренны спускать ей "на тормозах" ее клеветнические замечания.
"Над Симоньян и Ко нависла грозовая туча серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", - говорится в комментарии mk.ru.
К судебной ответственности пропагандистский рот Кремля привлекут влиятельные поклонники Аллы Борисовны и Максима, среди которых есть и маститые, влиятельные юристы, которые вызвались контролировать это дело.
Ранее на защиту Максима Галкина и Аллы Пугачевой встала их давняя подруга, певица Лайма Вайкуле, которая отметила невысокий уровень интеллекта Симоньян.