Тяжелейшие бои идут на востоке и юге Украины 4.05.2022, 7:57

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Российские войска разбили под Горловкой.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на начало 70-х суток противостояния российскому вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донбассом и удержания сухопутного коридора с Крымом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению, один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты осуществляют обстрелы подразделений украинских войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и осуществляют огневое поражение наших позиций в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

В Горловке в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных российских военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобугском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружения танков вдоль всей линии соприкосновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено 7 БпЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 12 атак врага, уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем (3 из них - реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и на других направлениях.

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