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«Сделаем папе так же»: оккупант рассказал матери о нечеловеческих пытках пленных

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  • 4.05.2022, 8:04
  • 10,206
«Сделаем папе так же»: оккупант рассказал матери о нечеловеческих пытках пленных

Разговор двух садистов перехватила СБУ.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало перехват разговора русского захватчика с матерью. В нем он рассказывает об ужасных пытках над украинскими пленными.

Перехват опубликован на YouTube.

Во время разговора пулеметчик Константин Соловьев (11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод) делится подробностями страшных издевательств и убийств, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. По данным разведки, сейчас оккупант находится в Харьковской области.

Женщина одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама бы "кайфонула" в подобной ситуации. Мужчина говорит матери, что хочет сделать "21 розочку" собственному отцу.

Также он рассказывает, что пленным военным и мирным людям делают "розочку" на теле, ломают им кости и конечности, а также забивают до смерти.

"Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях.

Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения. Массовые убийства, пытки и издевательства стали нормой для оккупантов. При этом, к "профессионалам" из ФСБ охотно приобщаются военнослужащие армии РФ", - отмечают в разведке.

Внимание: этот материал не предназначен для слабонервных!

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