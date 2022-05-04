«Сделаем папе так же»: оккупант рассказал матери о нечеловеческих пытках пленных

«Сделаем папе так же»: оккупант рассказал матери о нечеловеческих пытках пленных7
- 4.05.2022, 8:04
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Разговор двух садистов перехватила СБУ.
Главное управление разведки МО Украины опубликовало перехват разговора русского захватчика с матерью. В нем он рассказывает об ужасных пытках над украинскими пленными.
Перехват опубликован на YouTube.
Во время разговора пулеметчик Константин Соловьев (11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод) делится подробностями страшных издевательств и убийств, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. По данным разведки, сейчас оккупант находится в Харьковской области.
Женщина одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама бы "кайфонула" в подобной ситуации. Мужчина говорит матери, что хочет сделать "21 розочку" собственному отцу.
Также он рассказывает, что пленным военным и мирным людям делают "розочку" на теле, ломают им кости и конечности, а также забивают до смерти.
"Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях.
Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения. Массовые убийства, пытки и издевательства стали нормой для оккупантов. При этом, к "профессионалам" из ФСБ охотно приобщаются военнослужащие армии РФ", - отмечают в разведке.
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