Военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая

Военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая9
- 4.05.2022, 8:08
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Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в РФ?
Российский диктатор Путин вряд пойдет на объявление 9 мая о начале в РФ всеобщей мобилизации.
Такое мнение высказал "Радио НВ" военный эксперт Олег Жданов.
По его данным, общий мобилизационный ресурс в РФ составляет около 17-18 миллионов человек.
"Куда они их призовут? Где они возьмут столько оружия? Поэтому я думаю, что мобилизация вряд ли будет объявлена", - убежден Жданов.
"Часть общества РФ надеется, что Путин на 9 мая объявит какие-то хорошие новости, в том числе и об окончании "специальной военной операции в Украине". А мы говорим, что он объявит мобилизацию. Это может вызвать шок и неадекватную реакцию со стороны российского общества", - считает эксперт.
Жданов допускает объявление мобилизации в приграничных с Украиной районах РФ. "И очень об этом не будут распространять [информацию] в СМИ. А 9 мая они проведут на каких-то своих исторических нарративах, как и всегда, в предыдущие годы", - добавил он.
Отметим, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют признаки подготовки к мобилизации в РФ. В частности, Буданов ответил на вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию 9 мая.
"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сказал начальник ГУР.