Военный эксперт рассказал, чего ждать от Путина 9 мая 9 4.05.2022, 8:08

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Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в РФ?

Российский диктатор Путин вряд пойдет на объявление 9 мая о начале в РФ всеобщей мобилизации.

Такое мнение высказал "Радио НВ" военный эксперт Олег Жданов.

По его данным, общий мобилизационный ресурс в РФ составляет около 17-18 миллионов человек.

"Куда они их призовут? Где они возьмут столько оружия? Поэтому я думаю, что мобилизация вряд ли будет объявлена", - убежден Жданов.

"Часть общества РФ надеется, что Путин на 9 мая объявит какие-то хорошие новости, в том числе и об окончании "специальной военной операции в Украине". А мы говорим, что он объявит мобилизацию. Это может вызвать шок и неадекватную реакцию со стороны российского общества", - считает эксперт.

Жданов допускает объявление мобилизации в приграничных с Украиной районах РФ. "И очень об этом не будут распространять [информацию] в СМИ. А 9 мая они проведут на каких-то своих исторических нарративах, как и всегда, в предыдущие годы", - добавил он.

Отметим, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существуют признаки подготовки к мобилизации в РФ. В частности, Буданов ответил на вопрос, планирует ли Россия объявить мобилизацию 9 мая.

"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - сказал начальник ГУР.

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