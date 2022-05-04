Байден: Украинские военные выставляют российскую армию дураками 2 4.05.2022, 8:23

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Джо Байден

фото: reuters

Глава Белого дома посетил завод по производству «Джавелинов».

Президент США Джо Байден заявил, что украинские военные «выставляют дураками» российскую армию, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину.

Глава Белого дома посетил завод Lockheed Martin в Трое, штат Алабама, где производят противотанковые ракеты Javelin, и выступил с обращением, посвященным помощи Вашингтона Украине, сообщает nv.ua.

«Откровенно говоря, во многих случаях они [украинские защитники] выставляют российских военных дураками… И не последняя из причин, почему они могут продолжать борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение России, — это потому что США и их союзники и партнеры их поддерживают», — сказал Байден.

"Quite frankly, they're making fools of the Russian military in many instances," Pres. Biden says of Ukrainian troops, during remarks at a Lockheed Martin facility that makes Javelin anti-tank missiles. pic.twitter.com/SXXythKsWr — CBS News (@CBSNews) May 3, 2022

Он сообщил, что сейчас в Украине по десять Javelin на каждый российский танк и что только США поставили в Украину более 5500 Javelin. Байден также упомянул, что украинские родители начали называть своих детей Джавелинами. Глава Белого дома отметил храбрость и героизм украинского народа, который защищает свою страну и дает отпор нападению России, и сказал, что в истории наступил переломный момент, а в мире сейчас идет битва между автократией и демократией.

«Мы позаботились о том, чтобы поток оборудования в Украину не прекращался… С начала вторжения России в Украину более двух месяцев назад мы направили более 3 миллиардов долларов на помощь Украине, не считая наших союзников. И эти деньги — прямая инвестиция в защиту свободы и самой демократии», — подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что, «если не противостоять диктаторам, они не остановятся, а их аппетит к власти продолжит расти».

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