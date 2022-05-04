На Запорожском направлении ВСУ за день уничтожили 23 единицы техники врага 4.05.2022, 8:34

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Оккупанты понесли значительные потери и в живой силе.

Украинские венные Сил обороны на Запорожском направлении за прошедшие сутки нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

В боевой сводке защитников Запорожской области по сдерживанию и отпору российского вторжения указывается, что за прошедшие сутки, 3 мая, наши бойцы уничтожили:

24 оккупанта (еще 27 были ранены),

1 зенитно-ракетный комплекс "Бук",

4 реактивные системы залпового огня "Град",

1 танк,

8 боевых бронированных машин,

2 беспилотника типа "Орлан -10",

2 единицы 152-мм гаубиц Д-20,

5 единиц автомобильной техники.

Также украинские военные на Запорожском направлении повредили российскую самоходную артиллерийскую установку Мста-С.

"Активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах", - говорится в сообщении.

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