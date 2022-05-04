На Запорожском направлении ВСУ за день уничтожили 23 единицы техники врага
- 4.05.2022, 8:34
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Оккупанты понесли значительные потери и в живой силе.
Украинские венные Сил обороны на Запорожском направлении за прошедшие сутки нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
В боевой сводке защитников Запорожской области по сдерживанию и отпору российского вторжения указывается, что за прошедшие сутки, 3 мая, наши бойцы уничтожили:
24 оккупанта (еще 27 были ранены),
1 зенитно-ракетный комплекс "Бук",
4 реактивные системы залпового огня "Град",
1 танк,
8 боевых бронированных машин,
2 беспилотника типа "Орлан -10",
2 единицы 152-мм гаубиц Д-20,
5 единиц автомобильной техники.
Также украинские военные на Запорожском направлении повредили российскую самоходную артиллерийскую установку Мста-С.
"Активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах", - говорится в сообщении.