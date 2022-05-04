Самолет «судного дня» Путина был замечен над Москвой 19 4.05.2022, 8:51

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Что происходит?

Спецборт путина, также известный, как самолет "судного дня", с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — УНИАН).

Ил-80 Maxdome, как ожидается, пролетит во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году.

Эксперты предполагают, что таким образом Путин шлет сигнал Западу о серьезности своих намерений относительно применения ядерного оружия.

Особенностью Ил-80 Maxdome является возможность его дозаправки в воздухе. Самолет отличает усиленная конструкция крыла и корпуса - для уменьшения последствий воздействия на самолет со стороны возможного ядерного взрыва

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