Российский правозащитник предрек «плохой конец» Путину 1 4.05.2022, 9:16

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Глава РФ «рванул под собой чеку».

Российский диктатор Путин не понимает, что в глазах цивилизованного мира выглядит смешным.

Такое мнение высказал правозащитник и блогер из РФ Марк Фейгин в интервью Дмитрию Гордону.

"Он себя воспринимает как находящегося намного выше. Он мнит себя гораздо больше и презрительное отношение, насмешку по отношению к себе он не воспринимает. Он себя отгораживает от этого, конечно, но предпочитает, чтобы в нем сатану видели, демона", - объяснил он.

На вопрос, как закончит Путин, Фейгин ответил: точно плохо.

"У него был опыт досуществовать до своего преклонного возраста и как-то более-менее... Геронтократы, да. Может даже, находясь у власти, потом сделав власть номинальной, оставив в качестве преемника кого-то из своих отпрысков, что не исключено, потому что это модненько на пространстве бывшего СССР" - говорит правозащитник.

По мнению Фейгина, у российского диктатора был шанс уйти достойно, но он "сам рванул эту чеку".

"Это важно понять, зачем? Первое объяснение, как [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков говорит, он взял на себя миссию довершить все дела по угрозам России, демилитаризации Украины, прекращению проекта анти-России. Я так подозреваю, что там коктейль, сочетание из желания некоей миссии, ее исполнения, и одновременно он дошел до той стадии за четверть века, такой взбалмошной стадии, когда он считает, что "делаю, потому что могу, право мне такое дано свыше". То есть чувство опасности у него притупилось в этом смысле. И это верный признак, что он кончит плохо. Он начал воевать со всем миром", - сказал блогер.

Ранее экс-депутат Госдумы сказал, кто точно не заменит Путина в случае срочной операции.

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