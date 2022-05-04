По всей России десятками поджигают военкоматы 1 4.05.2022, 9:19

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иллюстрационное фот: JOYREACTOR

Неизвестные оставляют на подожженных зданиях букву «Л».

По всей России неизвестные личности начали поджигать здания военных комиссариатов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире на канале российского правозащитника Марка Фейгина в YouTube.

"Ты знаешь, что военкоматы сейчас горят по всей РФ. Реально уже десятки случаев", – сказал он.

По словам Арестовича, неизвестные оставляют на подожженных зданиях военкоматов букву "Л". Она означает, что работает некая организация "Легион России".

Советник руководителя ОП заверил, что у него есть многочисленные доказательства таких эпизодов – дескать, ему присылают такие фотоснимки из РФ.

"И везде ставят букву "Л" красиво. Мне шлют десятки фото из России, где эта буква "Л". Легион заработал", – добавил Арестович.

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