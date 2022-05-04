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Разведка Британии сообщила о планах РФ по захвату двух городов на Донбассе

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  • 4.05.2022, 9:43
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Разведка Британии сообщила о планах РФ по захвату двух городов на Донбассе

Для этого развернуты 22 батальонные тактические группы.

Британская разведка выяснила, что Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы. Таким образом, она пытается захватить города Краматорск и Северодонецк.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Россия развернула под Изюмом 22 батальонные тактические группы, пытаясь продвинуться вдоль северной оси Донбасса. Несмотря на то, что РФ пытается прорвать украинскую оборону и наращивать импульс, скорее всего, она намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк", - говорится в сообщении.

В разведке Британии считают, что захват этих мест консолидирует российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилия по отсечению украинских сил в регионе.

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