В Харьковской области ВСУ уничтожили российский «Бук» и «перемололи» массу техники врага 3 4.05.2022, 9:54

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Ликвидация «Бука» происходила под постоянными обстрелами оккупантов.

Во вторник, 3 мая, украинские военные превратили в металлолом российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.

"Вчера не было стопроцентной уверенности, поэтому ничего не писал. Но уже есть подтверждение, поэтому с утра немного приятного. В полосе ОУВ "Слобода", артиллеристами уничтожена РЛС 9С36 (радиолокационная станция подсветки целей и наведение ракет ЗРК 9К317 "Бук-М2")", - рассказал он.

Кроме этого в Харьковской области, по его словам, потери врага составили:

танки - 2;

БМП - 6;

БТР - 1;

автотранспорт - 30;

живой силы - 42.

Доник добавил, что уничтожение "Бук" происходило под постоянными обстрелами.

"По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный удар. 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там, где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. Российский понемногу, но давят на Харьковщине", - заверил он.

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