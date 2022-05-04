Медики назвали завтрак, который увеличивает продолжительность жизни 4.05.2022, 10:17

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Завтрак - самый важный прием пищи.

Употребление "правильного" завтрака может иметь много преимуществ, таких как сохранение остроты вашего мозга, помощь при болях в суставах и даже потенциальное увеличение продолжительности жизни. Есть также много видов завтрака на выбор, каждый продукт приносит что-то свое на стол. Яйца и бекон , смузи и даже блины могут помочь обеспечить организм различными питательными веществами и полезными для здоровья свойствами, пишет сайт lenta.ua.

Если вы боретесь с воспалением или беспокоитесь о хроническом воспалении, есть способы предотвратить или вылечить его. Некоторые из этих методов включают наблюдение за тем, что вы едите, или употребление определенных продуктов, чтобы уменьшить воспаление. Согласно новому исследованию, проведенному Школой общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете, клетчатка из злаков является популярной едой для завтрака, которая может помочь уменьшить воспаление.

В этом исследовании исследователи оценили, было ли потребление пищевых волокон связано с уменьшением воспаления у пожилых людей и было ли волокно обратно пропорционально сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты показали, что общее количество клетчатки, в частности клетчатки из злаков, постоянно связано с уменьшением воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Данные были взяты из исследования здоровья сердечно-сосудистой системы с 1989 по 1990 год, в ходе которого у исследовательской группы из 4125 пожилых людей были подробные данные о рационе питания, воспалении и заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование подтвердило взаимосвязь между пищевыми волокнами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также расширило взаимосвязь, включив в нее источник клетчатки, а также связь клетчатки с множественными воспалительными маркерами. Также было проверено, есть ли эффекты воспаления в отношениях между пищевыми волокнами и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование показало, что более высокое потребление пищевых волокон было связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, что заставило исследователей поверить в то, что более высокое потребление пищевых волокон уменьшает воспаление , что приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти результаты также пришли к выводу, что зерновая клетчатка была единственной клетчаткой, связанной с уменьшением воспаления, а не фруктовой или овощной клетчаткой .

По данным Гарвардской медицинской школы , зерновые волокна можно найти в отрубях — твердом внешнем слое цельных злаков, таких как овес, пшеница, рис и кукуруза. Однако, если вы не хотите ограничивать свой завтрак только хлопьями с отрубями, вы можете найти зерновые волокна в хлебе из цельной пшеницы, макаронах из цельной пшеницы, коричневом рисе, семечках, ячмене и других цельнозерновых продуктах.

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