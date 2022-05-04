В оккупированной Макеевке после взрыва вспыхнула нефтебаза

В оккупированной Макеевке после взрыва вспыхнула нефтебаза4
- 4.05.2022, 10:31
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Горят четыре резервуара.
В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пожар вспыхнул после взрыва. В марионеточном "правительстве" так называемой "ДНР" уверяют, что "было выпущено со стороны украинских силовиков снаряд калибром 122 мм".
Также сообщается, что нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнули 4 резервуара по 5 тыс. тонн каждый.
Отметим, что по этой нефтебазе, как сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, происходили поставки нефтепродуктов для российской армии.