Урсула фон дер Ляйен: ЕС отключит «Сбербанк» от SWIFT и введет эмбарго на российскую нефть 2 4.05.2022, 10:34

4,576

Урсула фон дер Ляйен

фото: bloomberg

Также будет введен запрет на доступ к европейскому эфиру трем крупным российским государственным вещателям.

Шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций… Мы отключаем от SWIFT Сбербанк - безусловно, крупнейший банк России - и два других крупных банка", - сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия намерена ввести запрет на российскую нефть.

"Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти", - добавила она.

ЕС также подготовил список высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче. "Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду", - сообщила глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение с Украину, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы.

По данным WSJ, ЕС планирует отказаться от российской нефти в ближайшие 6 месяцев. Венгрия и Словакия могут получить больше времени на отказ от импорта российского природного газа из-за сложного процесса диверсификации, а именно 20 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».