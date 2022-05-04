СНБО: В России могут появиться Белгородская, Курская, Брянская народные республики 14 4.05.2022, 11:07

10,018

Алексей Данилов

Фото: СНБО

«Военторг» есть в любом городе.

Вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью проекта "Антиподы" Сергея Иванова на канале "Исландия".

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что украинская армия ни у кого не будет спрашивать советов и рекомендаций по поводу того, как правильно защищать Украину.

"Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным. И никого спрашивать не будем, и его, в том числе", ‒ сказал Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».