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СНБО: В России могут появиться Белгородская, Курская, Брянская народные республики

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  • 4.05.2022, 11:07
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СНБО: В России могут появиться Белгородская, Курская, Брянская народные республики
Алексей Данилов
Фото: СНБО

«Военторг» есть в любом городе.

Вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью проекта "Антиподы" Сергея Иванова на канале "Исландия".

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что украинская армия ни у кого не будет спрашивать советов и рекомендаций по поводу того, как правильно защищать Украину.

"Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным. И никого спрашивать не будем, и его, в том числе", ‒ сказал Данилов.

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