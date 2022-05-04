«Живем от зарплаты до зарплаты» 15 4.05.2022, 10:48

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Фото: Reuters

Госслужащая рассказала о своих доходах и расходах.

Ларисе 40 лет. Она – госслужащая со стажем более десяти лет. Работу свою любит, считает нужной и полезной, хоть и, по ее словам, «упахивается в иные дни, как ломовая лошадь». Получает «чистыми» 1100 рублей, которые старается распределить так, чтобы прожить с семьей до следующей зарплаты. Как именно, Лариса рассказала magilev.by.

Работа

– Почему-то многие считают, что если ты работаешь в управленческой сфере, то просто бумажки перекладываешь с места на место. Или в потолок плюешь. Это далеко от истины, – говорит наша героиня. – У меня зачастую рабочий день длится не 8, а 12 часов. Вал документов. Помимо бумажной работы, много событийных мероприятий, в которых я по своей должностной инструкции обязана принимать участие.

Лариса считает, что труд госслужащих сейчас обесценен. И зарплата в 1100 рублей – не достаточно высокая для рядовых специалистов, на чьих плечах и лежит большинство вопросов. В то же время, наша собеседница никогда не думала менять вектор своей профессиональной жизни.

– Я помогаю людям и вижу конкретный результат своих трудов. Это доставляет моральное удовлетворение, – признается она. – Плюс мои дни не похожи на «день сурка»: в них есть разнообразие, хватает общения и даже творчество присутствует.

Семья

У Ларисы муж и двое детей. Сын в этом году поступает в университет, дочь учится в седьмом классе.

Супруг работает на одном из могилевских заводов, получает 900 рублей. То есть общесемейный месячный бюджет составляет 2000 рублей.

Жилье

Живет семья в своей двухкомнатной квартире, за которую, правда, платит кредит. Супруги успели в свое время оформить льготный, поэтому на его погашение ежемесячно уходит «человеческая» сумма – 170 рублей.

Закрывать кредит быстро Лариса с мужем не планируют – это, по их мнению, невыгодно: инфляция играет на руку. Поэтому еще 15 лет на наших героях будет висеть «жилищная кабала».

ЖКХ, интернет и мобильные телефоны обходятся в 200 рублей.

На лето семья переезжает к Ларисиным родителям в дачный домик под Могилевом. Для того, чтобы успеть к 8 часам на работу, женщина встает в 5 утра – и на поезде добирается до города. Но это, убеждена она, того стоит: дети дышат свежим воздухом, едят чистые «нехимические» овощи со своего огорода. Да и экономия бюджета приличная – те же грядки порядком выручают.

Еда

– Картошка своя, овощи и фрукты на консервацию тоже, замороженные ягоды для компотов опять же круглый год под рукой, – перечисляет Лариса «дачные бонусы».

А так на продуктовую корзину на четверых человек, в среднем, в месяц уходит 900 рублей.

– И это при том, что мы не позволяем себе особых излишеств, – подчеркивает собеседница. – Мясо на столе есть всегда – в основном, курица, говядина или котлеты, но, например, ту же красную рыбу мы покупаем только на праздники.

Детей «лахарниками» родители не сильно балуют, но и не ограничивают: если дочке и сыну чего-то очень хочется, обязательно купят.

Одежда

– Какой-то лимитированной суммы на наряды у нас нет, но все-равно 200-300 рублей каждый месяц – как с куста, – признается Лариса.

Она, истинная женщина, еще та модница. Любит наряжаться сама и наряжать всех домочадцев. Но свои порывы старается сдерживать. Либо, чтобы порадовать душеньку, ищет варианты подешевле: заказывает вещи с московского «Садовода» или ловит акции на Wildberries.

Другие траты

– Ощутимо тратимся на обучение и развитие детей. Так, сын в этом году будет поступать в столичный вуз. Учится хорошо, но мы все-равно наняли трех репетиторов: каждому в месяц платим по 90 рублей. Плюс различные кружки и секции у младшей дочки – это еще ориентировочно 50 рублей. Считаю без сценических костюмов, оплат поездок на концерты и конкурсы. Итого – 320 рублей.

***

– Под конец месяца затягиваем потуже пояса, – резюмирует Лариса. – Получается, живем от зарплаты до зарплаты.

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