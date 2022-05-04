Россия из-за нехватки ресурсов начала бить противокорабельными ракеты по наземным целям 4.05.2022, 10:52

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У войск РФ появляется все больше проблем с боеприпасами и логистикой.

В войне против Украины Россия начала использовать противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" для атак по наземным целям. Это может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старого научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана в Twittter.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", - заявил Кофман.

При этом, институт изучения войны ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области, там тоже заявляют о нехватке ресурсов у РФ.

"Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что российские силы имеют недостаток других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики", - резюмировали в ISW.

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