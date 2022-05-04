Украина ввела фармацевтические санкции против Беларуси и России

Украина ввела фармацевтические санкции против Беларуси и России2
- 4.05.2022, 10:52
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Как они будут работать?
Лекарства, произведенные в России и Беларуси, больше не подлежат регистрации в Украине.
Также разрешена временная остановка экспорта лекарств во время военного положения «в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме», говорится в принятом 3 мая документе.
Еще в марте в Украине запретили продавать белорусские лекарста. Исключение составили препараты, которые были ввезены в страну до запрета, их разрешили продавать до истечения срока годности.
А в апреле Беларусь выступила с ответной мерой: все украинские лекарства, а их около 40 наименований, были заменены поставками с других рынков. В основном это Россия, Китай и Индия. Более того, даже украинские стеклянные бутылки для инфузионных растворов заменят отечественными.