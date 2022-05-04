Невзоров: Многие российские артисты смогут стать безруковыми, а депутаты - безноговыми 10 4.05.2022, 10:54

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Александр Невзоров

Путинская мобилизация будет просто конвейером по поставке «пушечного мяса» на фронт.

Известный российский публицист Александр Невзоров прокомментировал сообщение CNN о том, что Путин может 9 мая объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию:

- В принципе, это возможно. Верховный главнокомандующий настолько глуп и растерян, что способен на все. Его генштаб давно потерял ориентацию в пространстве, смертельно напуган и поддержит любой путинский бред. Так что мобилизация, т.е набор в мертвецы и инвалиды - весьма вероятна.

Первыми должны отправиться на фронт все сторонники и фанаты путинской войны. Там многие артисты смогут стать безруковыми, а депутаты - безноговыми.

Мобилизанты станут даже не «пушечным мясом», а просто «скотом войны», обреченном на убой. По подсчетам западных военных аналитиков, мобилизация в России гарантирует этой войне еще около 50 тысяч глупых патриотических трупов.

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