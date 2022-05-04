ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла 4.05.2022, 10:45

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С инициативой выступила Литва.

Европейский союз может ввести санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла. Ранее Литва настаивала на введении ограничений против главы РПЦ.

Об этом сообщает AFP.

"ЕС предлагает ввести санкции против главы Русской православной церкви", - сообщает издание со ссылкой на документ.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Европейскому союзу ввести санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны России против Украины.

"Да. Такое предложение существует, но поскольку сейчас идет обсуждение общей позиции, у нас нет окончательных ответов, можно ли это будет сделать", - сказал министр.

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