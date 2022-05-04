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ЕС предложил ввести санкции против «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и «Нафтана»

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  • 4.05.2022, 11:11
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ЕС предложил ввести санкции против «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и «Нафтана»

Компании уже находятся под санкциями США.

До конца этой недели Евросоюз намерен принять шестой пакет санкций против России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, под санкции могут попасть и три белорусских предприятия.

Европейский союз предложил ввести санкции в отношении ОАО «Беларуськалий», и его экспортного подразделения — Белорусской калийной компании, а также нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

«Все три компании приносят значительный доход режиму Александра Лукашенко и ранее попали под санкции США», — пишет агентство.

Надо отметить, что Евросоюз уже вводил санкции в отношении беларусской калийной отрасли. Были запрещены импорт и транзит белорусского калия, хотя под ограничения не попали непосредственно калийные удобрения. При этом непосредственно против «Беларуськалия» и БКК санкции не вводились.

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