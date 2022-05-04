Что происходит на рынке подержанных авто в Беларуси 1 4.05.2022, 11:20

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На определенные модели возник дефицит.

Ситуацию на белорусском рынке подержанных автомобилей можно описать как крайне неоднородную. Сейчас сошлось как никогда много факторов, которые влияют на стоимость легковых машин, а также на спрос и предложение на них. Куда идет авторынок, как события в Украине отразились на ситуации и на какие подержанные машины наблюдается повышенный спрос, разбирался Intex-press.

Кризис полупроводников

Главным фактором, влиявшим на рынок автомобилей до событий в Украине, стал дефицит полупроводниковых компонентов, который продолжается с 2020 года. Спрос на них растет примерно на 17% ежегодно, а предложение не поспевает – производители ежегодно наращивают выпускаемые объемы лишь на 6%. Связано это со спецификой производства кремниевых чипов, которые, как шутят специалисты, изготовить сложнее, чем отправить ракету в космос.

Полупроводниковый кризис оказал влияние на многие сферы – от производства смартфонов до медицинских приборов. Но на автомобилестроении это сказалось едва ли не самым болезненным образом.

Из-за увеличения электронной начинки в легковых машинах спрос на чипы значительно вырос. А некоторые игроки на рынке, воспользовавшись положением, стали продавать полупроводники заводам существенно дороже.

По пессимистичным оценкам, дефицит полупроводников приводит к сокращению выпускаемых во всем мире автомобилей на 8-9 миллионов единиц в год. Улучшение ситуации ожидается лишь в 2023-м.

Это спровоцировало подорожание автомобилей, которое также затронуло и белорусский рынок, отмечают эксперты.

– Из-за полупроводникового кризиса возник дефицит некоторых комплектаций бюджетных моделей, – отмечает один из участников белорусского авторынка. –То есть наиболее востребованных у покупателей автомобилей, например, Volkswagen Polo Sedan и Kia Rio. Кризис полупроводников затронул также средний сегмент. В частности, кроссоверы.

Как говорят специалисты, это привело к росту цен не только в салонах продаж, но также на «подержанном рынке», где увеличился спрос на относительно свежие «бюджетки». Повышение стоимости составляло от 10 до 20%.

Поэтому, несмотря на мирное время, до января-февраля наблюдался рост цен на бэушные седаны, лифтбэки и кроссоверы российской сборки, которые были выпущены два-три года назад. Фиксировались даже случаи, когда авторы объявлений указывали стоимость, сопоставимую с новыми моделями.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2021 году в тройку самых популярных легковушек, проданных дилерами, попали Lada Vesta, Volkswagen Polo Sedan и Kia Rio. Именно эти позиции также оказались самыми просматриваемыми на сайтах по продаже бэушных машин.

События в Украине. Остановка заводов в России

Настоящим шоком для автомобильного рынка стала ситуация в Украине. В феврале и марте каждый день крупные концерны объявляли о замораживании производств и приостановке поставок в Россию. Это зависело не только от политического решения западных компаний. Критическое значение оказали срывы логистических поставок и нехватка отдельных автокомпонентов.

Параллельно штормило финансовый рынок. Выросли курсы валют, а многие кредитные программы на покупку авто стали недоступны.

На этом фоне цены на некоторые машины в салонах менялись в сторону увеличения каждую неделю. Казалось бы, после некоторой стабилизации ситуации (как-никак доллар и евро откатились назад) автомобили должны были бы подешеветь. Но этого не произошло.

– Говорят, что завод в Калуге, где выпускались Volkswagen Polo Sedan, остановлен до осени. Правда, позже были сообщения, что, возможно, выпуск восстановится летом, – говорит участник авторынка. – А все автомобили, предназначавшиеся для белорусского дилера, вывезены. Это значит, что в цену предлагаемых моделей закладываются риски, а вопрос дефицита отражается на стоимости.

Март был провальным месяцем

По словам специалистов, это по цепочке сказалось на рынке подержанных машин. Если человек не мог купить автомобиль в салоне, то обращал взор на свежую «бэушку».

– Сейчас продать двух- или трехлетний Polo Sedan проще, чем двадцатилетний Citroen C5, потому что возник двойной спрос, – говорит участник авторынка. – Во-первых, всегда были покупатели, которые хотели купить «неуставшую бюджетку». Это позволяло сильно сэкономить и получить относительно новый автомобиль. А во-вторых, добавились те, кто собирался купить новую машину, но не нашел желаемый вариант у дилеров.

Например, на одном из крупных белорусских автомобильных сайтов на момент публикации предлагалось около 350 Polo Sedan (в рестайлинге). Цена на реальные варианты составляла от 7 до 15 тысяч долларов. Там же можно найти Geely Atlas (около 100 предложений) по стоимости от 13,5 до 25 тысяч долларов. За Lada Vesta (чуть менее двухсот объявлений) просят от 6,5 до 17 тысяч долларов.

– Как и прежде, реальная сумма сделки существенно отличается от цены, заявленной в объявлении, – отмечают эксперты. – Но теперь продавцы охотнее предоставляют скидку, адекватно оценивая ситуацию.

Тем не менее, март на «бэушном» рынке называют провальным месяцем, когда люди находились в оцепенении и не знали, что предпринять. В результате предпочитали отказаться от крупных покупок.

Часть потенциальных продавцов и покупателей срочно покидали страну и не успевали продать автомобиль или же избавлялись от него по бросовым ценам. Остальные взяли паузу, чтобы переждать тяжелые времена.

Повышенный спрос на ходовые и недорогие модели

Характерно, что на некоторые автомобили, судя по площадкам с «бэушкой», существует большой спрос. Например, выставлено всего несколько Hyundai Accent (пятого поколения). Та же ситуация со свежими Renault Duster. Немногим больше Lada XRAY и Geely Coolray.

– На определенные модели, действительно, возник дефицит, и как отрегулируется ситуация, пока не ясно, – констатируют эксперты. – С одной стороны, потенциальные продавцы могут выжидать. С другой, возможно, предложений просто физически нет.

По их наблюдениям, повышенный спрос на рынке поддержанных машин наблюдается на ходовые и недорогие модели (бюджетники столь распространены теперь на рынке, что подразделяются на подсегменты в зависимости от стоимости). Это объясняется тем, что предложений по банковским кредитам практически сейчас нет, и покупают то, на что хватает доступных денег.

– Важным обстоятельством стало то, что теперь открыты границы, и многие релоканты, планировавшие продавать автомобиль, могут перевезти его в страну пребывания, – делятся выводами специалисты. – В результате они снимают объявление, оставляя машину себе.

Массовый отток высокооплачиваемых специалистов отражается не только на предложении, но и на спросе. Буквально на глазах рынок ужимается.

За автомобилем в Россию уже не едут

Любопытной тенденцией специалисты называют то, что в России продавцы автомобилей, наученные кризисом 2014-2015 годов, оперативно отрегулировали цены, ориентируясь на актуальный курс доллара.

Большого потока белорусов за машинами в РФ не случилось и по другим причинам. Многие сейчас предпочитают не тратить деньги на новое авто, а отложить средства до лучших времен, что также сказалось на спросе.

По словам экспертов, сейчас наблюдается, скорее, обратная тенденция, когда россияне приезжают за подержанными автомобилями в Беларусь. Это еще один фактор, влияющий на ситуацию. На данный момент это не носит массового характера, но все может измениться.

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