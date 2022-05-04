Как развязанная Кремлем и Лукашенко война похоронила ОДКБ 6 Telegram-канал «Ник и Майк»

4.05.2022, 11:28

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С поражением России в Украине эта организация, которая бодро раздает свои награды, окончательно канет в Лету.

Пока синепалый и его старший брат по бункеру размышляют о том, кто хочет присоединиться к союзному государству (хотела только Югославия Милошевича, но ей отказали), кризис разгорается в другой организации - ОДКБ.

Созданное как уменьшенная копия организации стран Варшавского договора объединение на деле длительное время обеспечивало поставки российских вооружений в страны-члены.

Единственная миссия, которой запомнилось ОДКБ за время своего существования - это Казахстан, где войска стран-членов помогли Токаеву оседлать протесты и выйти победителем. Но затем в короткое время были выставлены из Казахстана по требования того же Токаева, который заручился поддержкой Китая и Турции.

Война России против Украины могла бы послужить фактором, который вдохнет жизнь в объединение. Нехватка своих вооруженных сил уже выносила на повестку дня задействование потенциала ОДКБ в Украине. Но есть несколько нюансов.

1. ОДКБ может быть задействовано в случае агрессии против страны-члена. А мы видим ситуацию с точностью до наоборот. Конечно, участившиеся «хлопки», «задымления» и прочие неприятности на территории России (и в перспективе – Беларуси) могут дать повод для того, чтобы сказать, что «отечество в опасности». Но это признание поражения в развязанной войне. И сложно объяснить последовательность событий. Тут даже «превентивный удар» с картами не поможет. Как-то Украина ни на кого не нападала.

2. Отдельные члены ОДКБ уже высказали свою позицию, что не будут принимать участия в конфликте с Украиной. Это внутренний, но вполне ожидаемый саботаж. Никто не хочет как минимум ввязываться в конфликт на стороне проигрывающей стороны и поставлять пушечное мясо с последствиями на международной арене, которые придется преодолевать десятилетиями. Казахстан заявил об этом официально, остальные просто молчат.

Война против Украины на фоне событий в Казахстане подсветила суть организации. Она способна помогать только в случае внутренних разборок. Новый священный союз. Но абсолютно бесполезен в случае внешних угроз. Реинкарнация анти-НАТО способна пугать только своих членов. И то в прошедшем времени. Даже от талибов сейчас приходится откупаться деньгами, чтобы не атаковали Таджикистан. Но все понимают, что это временно.

ОДКБ тихо умерло. С поражением России в Украине эта организация, которая бодро раздает свои награды, окончательно канет в Лету.

Кстати, Красную площадь в Москве закрывают до парада. Боятся. С другой стороны, это означает, что в Москве решили отказаться от провокаций. Но не от оглашения новых планов по окончательному решению украинского вопроса. Впрочем, там уже начали понимать, что решать вопрос нужно не с Украиной, а с целым миром. В ход идет все - даже антисемитизм пошел в атаку, что особенно забавно. То, что началось как локальный конфликт, превращается в битву ценностей и цивилизаций.

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