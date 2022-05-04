«Большой человек без малейшего высокомерия» 7 4.05.2022, 11:43

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Станислав Шушкевич

Фото: kp.by

Станислав Шушкевич знал, что вписал свое имя в историю, но никогда не показывал никакой гордыни.

«Светлый, прекрасный, умный, достойный… И этих слов мало, чтобы сказать об этом великом человеке. Станислав Станиславович Шушкевич для меня личная история. Незавершенная, к сожалению», пишет в «Фейсбуке» журналистка Любовь Лунева.

Знаете, он как-то в разговоре сказал про Путина, что тот ноль. Как ты его не украшай, какие легенды о нем не слагай, но он пустота. И поэтому не интересен никому.

Но эти серые троечники, когда вдруг дорвутся к власти, становятся опасными людьми. Чем примитивнее, тем опаснее. И добавил: «Вот Ельцин был личностью, а этот на его фоне — серая мышь».

Личность с большой буквы и сам Станислав Станиславович. А какой он был интересный собеседник и как он рассказывал о том, что любит, что и ты начинаешь это любить. Как он гонял по этим дорогам Америки, что и тебе хотелось за руль и почувствовать то наслаждение свободным воздухом.

Он же знал, что вписал свое имя в историю, но никогда никакой гордыни.

Как-то мы ездили в Белосток на «Народны альбом». Поездка была прекрасная, мы были рядом и туда, и обратно. У нас была опять бутылка текилы и мы шутили, выпивали немного и закусывали тем, что купили в магазине на выезде из города.

На какой-то заправке, начали выходить из автобуса и водитель мне говорит: «Слушайте, а тот мужик, что с вами сидит, так похож на Шушкевича. Может, он его родственник?». Говорю: «Да это он сам и есть». У того аж перехватило дыхание: «Сам Шушкевич?!! В этом вот автобусе?!!»

Через пару минут подошли ко мне с напарником и спрашивают: «А вы можете его попросить про автограф? Это же не селфи. Может, согласится?» Говорю: «Да идите за мной».

Подошли, говорю: «Станислав Станиславович, вот здесь водители нашего автобуса стесняются сами вас попросить сфотографироваться с ними». А те испуганно: «Да нет! Что вы, мы понимаем, нам бы автограф». И тогда он улыбнулся и говорит: «Да, пожалуйста, а я уже думал сфотографироваться с вами. Ну, если вы не хотите…» Те не могли поверить. Сфотографировались. Были счастливы. Сказали, что не ожидали, что он так вот просто в таком обычном автобусе. Видимо, думали, что такая личность должна передвигаться только с охраной в бронированном люксе.

И во время опроса как минимум 80% прохожих в Минске на вопрос: «Кого бы вы хотели видеть на посту президента из политиков, которых знаете?», называли Шушкевича.

Станислав Станиславович, для меня лично всегда будет тем человеком и тем мужчиной, до планки которого вряд ли кто дотянется.

Я никогда не прощу этому режиму то, что он не давал ему нормально жить и то, что не дает и теперь с ним достойно попрощаться. Но чего ожидать от этих серых мышей…

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