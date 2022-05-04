Колонна оккупантов пыталась «прокрасться» на юге Украины, но была сожжена ВСУ 1 4.05.2022, 12:07

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Захватчики решили, что их не заметят среди придорожных деревьев.

На южном направлении армия Российской Федерации пыталась передвинуться по украинской территории. Однако украинские защитники оперативно обнаружили оккупантов и нанесли им сокрушительный удар.

Группировка войск "Юг" обнародовало видео, на котором видно, как военные Вооруженных Сил Украины крушат российскую технику.

Оккупанты пытались незаметно проехать по украинской территории, и получили мощный удар от ВСУ.

Рашистов, пытавшихся проскользнуть мимо, заметили артиллеристы группировки "Юг". Они нанесли по колонне техники удар, после которого уже никто из российских оккупантов не доехал до места назначения.

"Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению. Так держать, наши защитники. Верим в Вооруженные Силы Украины!"- прокомментировало мощное видео ведомство.

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