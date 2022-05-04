Непобедный антигламур 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

4.05.2022, 12:06

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Россию накрывает волна последствий путинской авантюры в Украине.

Вторжение было крайне плохо подготовлено на всех уровнях, и, как результат, вместо анонсированного к началу марта захвата Киева и глобального триумфа "темного императора" сейчас обсуждается вопрос, как обыграть уничтожение украинского Мариуполя. Пепелище бывшего полумиллионного города, над которым гордо реет тряпка "победы" – это путинский Сталинград или Грозный 2.0?

Эпопея с недозахваченной "Азовсталью" тянет на битву за Рейхстаг в масштабах "ДНР"? Путинские оккупанты – триумфаторы "южного фланга", или позор, перечеркивающий миф о силе российского оружия? Неудобных для путинских пропагандистов вопросов только по Мариуполю сотни, и с забалтыванием их с каждым днем все хуже и хуже.

Генералы телепропаганды дискредитировали себя в глазах и ушах целевой аудитории. Трескотня двуличных и оборзевших паразитов не только не заходит, но откровенно раздражает массы "глубинного народа", стоящего раскорякой между всеобщей мобилизацией и "радиоактивным пеплом". А меж тем, впереди маячат большая июньская зачистка "вертикали" и крупные оргвыводы на базе подведения итогов "СВО". Заработает гильотина, отсекающая головы нерадивых исполнителей воли вождя. Новому антигламурному этапу путинизма нужны другие лица, рихтующие его разбитое состояние.

Оттого такая суета поднялась среди пропагандистской братии. Лоснящаяся от казенного жира армянская ехидна Симоньян две недели постит видосики "спасенных" из Мариуполя. Гламурная мымра провалила всю международную пропаганду и теперь прикрывается мариупольской темой.

После "екатеринбургской ответки" по-крупному наделал под себя владелец элитной виллы на озере Комо и трех дорогущих московских квартир на Долгоруковской Соловьев. Кондовый "борец" с либертотой почуял, что попал глубоко впросак, за борзую хрюканину могут и башку отбить. Для реабилитации рупор впопыхах поехал на Донбасс. На Соловьева напялили военную форму, сразу два бронежилета, а пузатый мммщик Пушилин организовал экскурсию на комбинат Ильича и общение с горсткой горожан. Ждем выхлоп мариупольского антигламура для фанатов "бабушки с красным флагом". Мэтр фейков будет глаголом ковать образ мариупольских ньювасюков после "освобождения" и возврата в "русский мир".

Соловьев только открывает поток пропагандистского поломничества за мариупольским катарсисом. После оглушительного эмиратского провала "человек-пепел" Киселев тоже в срочном порядке готовиться ехать в Мариуполь. Нужно быстрее побывать на передке, чтоб хотя бы не стерли в порошок. Своими фото на руинах Киселев намерен показать омерзение к гламуру и сладкой жизни. Что ж, господа и дамы пропагандисты, дружеский вам совет: бросайте свои заграничные и московские апартаменты и заселяйтесь в мариупольские подвалы. Это новый тренд. Вот это будет истинная реабилитация, а не тот дешевый балаган, которым вы занимаетесь.

Однако, не до всех фронтменов путинской пропаганды докатился антигламурный тренд. Особенно туго доходит для высокогорных представителей "вертикали". Речь идет о приунывшем ТикТок-пехотинце Кадырове. Зловонный пес записывает очередные устрашающие видеопослания не на руинах "освобожденного" Мариуполя, а сидя в роскошном кресле какого-то дорогого эмиратского отеля. Сейчас такие промахи выглядят непростительными.

Складывается впечатление, что от токсичного Кадырова все открестились, никто из Кремля не делится с ним никакой информацией. Он вынужден в меру своих скромных умственных возможностей генерировать инфоповоды, которые его лишь все больше дискредитируют. С одной стороны Кадыров прав, что "спецоперация" движется к "непобеде". Однако, его призывы "конкретно начать второй этап", "зайти в Харьков, Киев", "забрать всю Украину" выпадают из обновленного общего дискурса. Как-то концом попахивает, дон.

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