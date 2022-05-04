Режим в бешенстве 8 Сергей Лешница

4.05.2022, 12:09

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Белорусские власти весьма оригинальным образом попытались обойти санкции, но их ждал провал.

В прошлом месяце власти удивили решением ввести с 15 апреля по 15 мая безвизовый въезд в Беларусь для граждан Литвы и Латвии.

Чем неожиданное решение объясняли в самом начале и для чего его приняли на самом деле

Госпогранкомитет Беларуси так объяснил введение безвиза для граждан двух европейских стран:

«На фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Беларуси ввиду отсутствия виз. Учитывая данные обстоятельства, а также в связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда…».

Но уже спустя несколько дней в соцсети и СМИ стала проникать информация, для чего использует безвиз большая часть гостей из Литвы и Латвии: в этих странах бензин и дизтопливо более чем в два раза дороже, чем в Беларуси.

Журналисты Onliner.by подсчитали, что экономия выходит более 35-40 долларов с полного бака легковушки. Кроме того, разрешается вывозить с собой еще дополнительные 10 литров.

В Витебской таможне заявили:

«Никакого запрета на вывоз нефтепродуктов физическими лицами из Беларуси нет. И, согласно действующему законодательству, товаром для личного пользования признается вывозимое топливо в количестве целого бака, предусмотренного заводом-изготовителем транспортного средства, и дополнительно не более 10 литров в отдельной емкости».

При этом об ограничениях, за какой период времени разрешено в следующий раз выезжать с бензином, ничего сказано не было. Между тем, в прошлом были случаи, когда подобное разрешалось раз в пять дней. Теперь же граждане Литвы и Латвии могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз.

Что же изменилось?

А изменилось то, что в связи с нападением России на Украину и помощи в этом режима Лукашенко против Беларуси были введены новые обширные санкции – в том числе, новые ограничения против нефтепродуктов из нашей страны. Согласно решению ЕС от 2 марта запрещено импортировать в ЕС нефтепродукты, если они произведены или экспортированы в Беларуси.

Очевидно, что теперь товаров данной группы в стране переизбыток и власти решили выдать желание все же продать топливо соседям за свое благородство.

Почему вышел «облом»

После введения безвиза представитель «Белой Руси» Петр Петровский заявил:

«Цена на белорусское топливо показывает, насколько более конкурентоспособна белорусская модель развития».

Но все же трюк белорусским властям не удался. Во-первых, сказывается имидж страны-диктатуры, который как никогда плох. В конце апреля литовские пограничники зафиксировали увеличение потока на выезд в Беларусь всего на 30%.

Во-вторых, согласно санкциям ввозить в Беларусь граждане могут не более 60 евро.

В-третьих, латышам запрещают заправлять автомобили в Беларуси – это рассматривают как нарушение санкций ЕС. Тем, кто пересекает латвийско-белорусскую границу, раздают листовки с соответствующей информацией.

В некоторых пунктах пропуска замеряют количество горючего в баках при выезде в Беларусь, а потом сравнивают при возврате в Латвию, заставляя сливать наполненные канистры, сообщают СМИ.

Как реагирует Лукашенко

Лукашенко прямо не говорит, что жителям Литвы и Латвии хотят продать побольше белорусского топлива. Его первое высказывание было довольно образным.

«Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — заявил Лукашенко вскоре после введения безвиза.

Но позже, уже столкнувшись с провалом своего плана, Лукашенко негодовал.

«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» – возмутился Лукашенко.

Первоначально планировалось, что практику безвиза могут продлить и после 15 мая и расширить ее на жителей Польши. После провала попытки сбыть нефтепродукты будет интересно понаблюдать, продолжат ли белорусские власти свой эксперимент.

Сергей Лешница, udf.by

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