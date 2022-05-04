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Украинские десантники превратили в металлолом пять вражеских БТР вместе с экипажем

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  • 4.05.2022, 12:14
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Украинские десантники превратили в металлолом пять вражеских БТР вместе с экипажем

Видеофакт.

Украинские десантники с помощью артиллерии уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем.

Видео с последствиями уничтожения опубликовано на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Превращены в металлолом с «фаршем» из оккупантов пять российских бронетранспортеров. Относительно троих уцелевших — передали координаты. Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец», — говорится в подписи к ролику.

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