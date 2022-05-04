Зеленский заявил о новом этапе в войне с Россией 4 4.05.2022, 12:29

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владимир зеленский

«Ни шагу назад», - призвал украинский президент.

Украина сейчас находится на новом этапе войны с Россией, которая дерзко напала 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы сейчас видим, что мы не отступаем. сегодня это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы, там мы ждем соответствующую технику с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад", - призвал он.

По словам Зеленского, невозможно все сразу. Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а затем уже вступит в силу дипломатия.

"Сегодня желательно сделать первый этап, было, и мы его сделали - остановить Россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап - максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", - отметил он.

Уже третьим этапом, по словам Зеленского, будет максимальное восстановление территориальной целостности.

"Там где можно найти те или иные компромиссы, человеческие, благодаря диалогу на словах, а не оружием. Там Украина будет это делать, но показывая свою позицию, как равноправный партнер в любом диалоге", - резюмировал Зеленский.

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