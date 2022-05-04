Настоящий белорусский зубр 5 Роман Бессмертный

4.05.2022, 12:39

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Станислав Шушкевич

Распад СССР — это большая заслуга Станислава Шушкевича.

«С Лукашенко Беларусь ждет катастрофа. Чем быстрее РБ избавится от него, тем лучше для страны», — сказал мне очень давно Станислав Шушкевич, с которым я знаком более 20 лет. Мы с ним встречались очень часто: и в Беларуси, и в Польше, и в Украине. Даже проводили совместные пресс-конференции, на которых речь шла о режиме белорусского диктатора.

Станислав Шушкевич с первых дней прихода к власти Лукашенко понимал всю опасность для государственности Беларуси и угрозу для будущего белоруса. Его благородство, как это часто бывает в политике, превосходство и изъян. Именно эта черта характера не позволили тогдашнему председателю Верховного Совета Беларуси Шушкевичу не допустить до президентских выборов в 1994 году председателя Совета Министров Вячеслава Кебича. Именно баллотирование Кебича растянуло голоса и привело к победе Лукашенко. В разговорах с Шушкевичем я чувствовал, что это ему все время болит.

Отношение диктатора Лукашенко к интеллигентному ученому и политику Станиславу Шушкевичу отражает отношение ко всему белорусскому народу. Режим его выталкивал, выжимал, но он упорно не покидал родную землю. Ему показательно и публично назначали пенсию в размере «одного белорусского рубля», а чтобы выжить он читал лекции в университетах Европы и Японии.

Распад СССР — это большая заслуга Станислава Шушкевича. Неслучайно приговор СССР был подписан в охотничьей усадьбе в Вискулях (Беловежская Пуща). Тогда, в 1991 году, ученый-физик Станислав Шушкевич выглядел очень неординарно на фоне монументальной «советчины» и ее лидеров. Он был прогрессивным европейским политиком, который закладывал фундамент демократической Беларуси.

«Лукашенко сдал белорусскую независимость, определенную Беловежскими соглашениями, все позиции. Он делает все, что хочет Путин» — заявил в одном из последних своих интервью белорусский политик.

Для меня есть две масштабных фигуры в Беларуси - политик Станислав Шушкевич и писатель Василий Быков.

Покойтесь с миром, настоящий белорусский зубр…

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, «Фейсбук»

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