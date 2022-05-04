В деревне под Браславом подросток спас троих детей от пожара 1 4.05.2022, 12:48

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Он проходил возле дома и услышал крики малышей.

Вечером во вторник, 3 мая, в деревне Богино Браславского района из-за шалости детей произошел пожар. Малышей спас проходивший мимо подросток, сообщает пресс-служба МЧС.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 20.07, когда они приехали, из окон квартиры на втором этаже валил дым, жильцы были уже эвакуированы.

Как выяснилось после, в квартире живет мать с шестью детьми. Женщина тем вечером поехала в Видзы за лекарством для младшего, оставив пятерых детей дома одних.

Старшие ребята, девяти и семи лет, пошли во двор за дровами, чтобы растопить котел. В это время их трехлетний брат поджег мусор на полу котельной, начался пожар. Увидев это, старшие побежали на улицу звать на помощь.

Их крики услышал шедший мимо студент Видзовского профессионально-технического колледжа. Он забежал в квартиру, завернул годовалого ребенка в одеяло и взял его на руки, а еще двоих детей — трех и двух лет — провел к выходу.

В итоге никто не пострадал, в квартире закопчены стены.

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