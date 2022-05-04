«Не поделили шашлычную»: российские солдаты стреляют друг в друга 4.05.2022, 13:17

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Конфликты в рядах оккупантов помогают ВСУ уничтожать врага.

По словам представителя Министерства обороны Украины, полковника Александра Мотузяника, конфликты в российской армии не единичны, несмотря на многоэтнический состав Вооруженных сил РФ.

Так он в интервью УНИАН прокомментировал новость Генштаба о том, что в Херсонской области произошла перестрелка между кадыровцами и бурятами.

По словам Мотузяника, время от времени такие "бытовые" перестрелки случаются.

"Например, во время временной оккупации территории на Сумщине вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" и устроили бой. Это свидетельствует об отсутствии дисциплины и порядка в российских войсках и о невозможности командирам вовремя влиять на ситуацию", - пояснил полковник.

Но, продолжил он, периодически некоторые российские подразделения попадают еще и под так называемый "дружественный огонь", то есть обстреливают друг друга из артиллерии и минометов.

"И это уже сигнал того, что противник часто не владеет оперативной ситуацией, не знает о действиях соседних подразделений, имеет проблемы в координации совместных действий и кое-где дезориентирован", - подчеркнул Мотузяник.

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