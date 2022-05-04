Лавочка закроется Telegram-канал «Ник и Майк»

4.05.2022, 13:17

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ЕС не позволит санкционным товарам идти через Беларусь.

Санкционный фронт тоже движется примерно по тому же плану, что и военный. Под санкции попадет «Сбербанк». Отрицательный рост поставок ожидает нефть и газ. Которые раньше считались самым эффективным оружием Кремля. Вот здесь отличный разор, который показывает, что поставки нефти ударят по Кремлю даже сильнее, чем газ. Попутно заметим, что сокращения поставок вторым концом палки ударят и синепалого агрофашиста, который получает существенные деньги за транзит.

Но, похоже, Европа все же устала от «надежного поставщика» и решила отказаться от тех услуг, которые ставят ее в унизительную зависимость от страны-агрессора. Вето на постепенное эмбарго не будет накладывать даже Венгрия. Слишком высоки издержки для поддержки Кремля.

Санкционный пакет затронет и Беларусь. Поэтому будут искать пути обхода. Уже сейчас в Европу поставляется казахстанская нефть. Раньше Россия активно блокировала выход на рынок казахов, сейчас - переформатирвоалась. Но это все очень краткосрочные решения. Если Европу наводнят товары из KZ, будет просто введено эмбарго на транзит через BY. И лавочка закроется окончательно.

Даже игры в переговоры и миротворцев не спасут эту ситуацию.

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