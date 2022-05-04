В Румынию ввели батальон США Stryker и отряд F-35 2 4.05.2022, 13:28

Дополнительные силы переброшены для усиления обороны НАТО.

В Румынию ввели американский батальон Stryker и отряда F-35.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море, которая позволила бы нам укрепить устойчивость Румынии", – сообщает в письме президента Йоханниса, направленном в парламент, передает Point.md.

По словам главы государства, "этот весомый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

"Размещение батальона Соединенных Штатов в Румынии демонстрирует в то же время твердую приверженность США делу углубления трансатлантического партнерства в рамках Североатлантического альянса, а также в непосредственных отношениях с Соединенными Штатами в смысле консолидации единым и последовательным образом всего восточного фланга, от Балтийского моря до Черного моря, который Румыния имеет с Соединенными Штатами Америки, и это соответствует решению НАТО в целом принять все необходимые действия, направленные на усиление обороны союзных государств и усиление безопасности на Черном море", — говорится в письме президента Йоханниса.

"Исходя из сложившейся ситуации и намерений Российской Федерации подтвердить свой статус крупной региональной державы, был составлен План операционализации зоны ответственности Верховного главнокомандующего европейскими союзными силами на уровне Верховного главнокомандования союзных войск", показано в письме, направленном в парламент главой государства.

Президент Йоханнис заявил, что после анализа запросов НАТО, ситуации с безопасностью в регионе, в соответствии с конституционными и правовыми положениями, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было одобрено:

развертывание в случае необходимости Сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реагирования для подготовки и/или проведения боевых операций, в 2022 г., в соответствии с данными планирования, переданными НАТО на текущий год;

дислокация в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО;

развертывание самолетов, принадлежащих Соединенным Штатам, Италии и Германии, а также вертолетов, принадлежащих Соединенному Королевству и Соединенным Штатам, для миссий по наблюдению за воздушным пространством;

размещение разведывательных, разведывательных и исследовательских возможностей США в Черном море и на границе с Украиной;

размещение части сил, принадлежащих Франции, в рамках консолидации союзнического присутствия на восточной стороне НАТО;

дислокация на румынской территории, в контексте передислокации в Европе, части сил, принадлежащих США, в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе им. Михаила Когэлничану.

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