Всеобщая могилизация 6 Александр Сотник

4.05.2022, 13:36

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Александр Сотник

Россияне вернутся из Украины или без рук-ног, или в подарочном пакете.

Империя зажигает по ночам. В будущей БНР (Белгородской Народной Республике) всю ночь было неспокойно: что-то громко ухало и взрывалось. Это одинокие хлопки стремились перейти в аплодисменты. А в Красноярске случилось качественное задымление: загорелся склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров. В Подмосковье же в округе Богородское ночью вспыхнул крупный пожар на складе издательства "Просвещение". Воспламенились и осветили округу почти 34 тысячи квадратных метров площади. О лесных пожарах под Минусинском и говорить неприлично: имперская Сибирь полыхает каждый год, демонстрируя отрицательный прирост тайги. Кстати, помните – не так давно переписывали население России? Что там с итогами?

Приросло или усохло? Сколько народу воспарило в райские кущи, а сколько ворвалось в сей грешный мир? Молчат переписчики, как воды в рот набрали. Потом, если что, потери можно будет списать на войну. Как и взрывы с пожарами. Все, что украдено и вынесено, распилено и спутинизжено – было утрачено в суровую годину войны с мировым нацизмом. Теперь ведь так правильно говорить?

Лавров внюхался в фуражку Гитлера и постановил: "У бесноватого не обошлось без еврейской крови. И вообще: евреи – самые ярые антисемиты". Как теперь он будет это все разнюхивать, и с какими дипломатическими потерями – одному бункер-фраеру известно. Он тоже, наверное, дымок победы из сталинской трубки понюхивает, замышляя великий махач с Западом. От одного этого замысла в сторону НАТО уже шатнуло Швецию с Финляндией, которые будут приняты в альянс в максимально короткие сроки. Чем не победный прорыв?

По городам и весям развешаны плакаты с датами 1945-2022. Как они должны коррелировать – не понятно. Наверное, подразумевается, что дата 9 мая должна вызывать патриотическое слюноотделение у обитателей зиганутой скотобазы. Увидел "1945" – вставил в жопу деда на палке и маршируешь до самого кладбища, пока в военкомат не позовут. Говорят, что в этот день Путлокомандующий объявит войну Украине. Сейчас ведь не война, чтобы вы поняли, а спецоперация. То есть, трупы есть, а войны – нет. А кто скажет, что это она, родимая – того под белы рученьки и в автозак. Потому что нельзя клеветать на родную армию, которая не воюет, а героически освобождает.

Кстати, путинская военная цензура заколосилась так, что переплюнула сталинский "совок". Следственный Комитет с 24 февраля возбудил 35 уголовных дел о "фейках" про непобедимую российскую армию. А в свежем рейтинге независимых СМИ Россия опустилась со 150-го места (из 180) до 155, уступив Зимбабве, Судану и Ливии. Кто там в 2000-м говорил, что "мы уже глотнули воздух свободы, и никакой гэбэшник не сможет нас загнать в ГУЛАГ"? – быстро сделали шаг вперед, кинули путло-зигу и разошлись по камерам!

А еще говорят, что с трибуны войны Путин объявит всеобщую могилизацию. Нет, это не оговорка, а констатация факта. Украина, под завязку набитая летальным оружием, так насобачилась воевать, что у 60% рашистов нет никаких шансов выйти из этого ада невредимыми. В лучшем случае – без рук, без ног; в худшем – в виде подарочного пакета для родственников, на долгую память.

Так что прожарка будет знатной, и даже с участием Абрамсов, которые уже на подходе. Получите и распишитесь: за Мариуполь – дохлый рубль, за Одессу – похоронную мессу.

Над "второй армией мира" уже смеется бывший друг фюрера Милош Земан, от чего пахан-Путлострадалец бесится еще сильнее. Отправленный на фронт Герасимов живо получил ранение в нижние копыта и сдристнул с линии огня, растворившись в палатах лазарета. Некоторым генералам и полковникам повезло меньше: их собирали в суповые наборы по кусочкам. Утилизация вояк проходит в рамках пока еще не объявленной могилизации.

Но скоро главнокомандующего замкнет – и мифический Дед Побед взмахнет мохнатой лапою, призывая под знамена резервистов Белгородской, Курской, Брянской и других областей, прилегающих к границе с Украиной. Сделает он это под видом формирования "отрядов теробороны", а потом под шумок участившихся хлопком – швырнет свежее мясо на прожарку.

Имперская система сегодня напоминает двуглавую курицу-шизофреничку, где одна – ястребиная – башка клюет в глаз другую – либерально-очкастую. Ястребиная отчаянно кудахчет: "Эта освободительная операция затянется надолго. Мы разбомбим всю инфраструктуру и производственную базу ненавистной Украины, обескровим ее и вызовем продовольственный кризис. Мы уже сорвали посевную, утащили в пещеру зерно, и скоро Европа ощутит на своих кошельках подорожание и дефицит. А через год – так и вовсе силой усадит Зеленского за стол переговоров, заставив подписать мир на наших, ястребиных условиях!".

А вторая башка клюет ей в глаз и воет болотной выпью, изблевывая из себя бело-сине-белую тряпочку: "Система не готова к будущему, где ей предстоит обитать среди повального недоверия к русским. Но и Украине не вечно оставаться героем восхищенного Запада. Восторги надо конвертировать, пока те не угаснут в толще беженцев. Премьер-министр Ее Величества гуляет по Киеву, но украинские нефтехранилища горят. Украинские поражения подвергают Россию ужасающим санкционным атакам, но украинские победы не наращивают экспорт украинского зерна. Только мир или перемирие остановят перемалывание-пережевывание Системой РФ Системы Украина — добрых решений здесь нет. Но еще остались возможные".

И над этими речами гордо реет Глеб Павловский, черной курице подобный. Кремлевские методисты спустили к пиар-зазывалам Фейгиным и Невзоровым новую методичку: истошно пиарить легион "Свобода России". Система тестирует разные сценарии спасения – вплоть до "входа в Кремль русских освободителей, выкованных в горниле украинских фронтов".

Но, как бы ни корячилась в пиар-камасутре системная агентура, у Путлообразного есть всепобеждающий бонус – ядерная бита, которой он легко вышибает сопливые надежды сине-полосатых. Вместе с мозгами и либеральной требухой.

Так что двуглавая еще раздерется сама с собой – только пух и перья полетят на всю Евразию. А потом, когда рассеется ядерная пыль – придется строить заборы и расставлять вышки вдоль границ самопровозглашенных народных республик. И контролировать хлопки, задымления и набеги дикарей друг на друга: чтобы рвали пасть под присмотром и не забывали платить репарации. И так пару-тройку поколений. Пока не могилизируется последний северный туземец, помнящий, как грамотно кидать зигу буквой Z.

Александр Сотник, Sotnik-TV

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