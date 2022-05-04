закрыть
4 мая 2022, среда, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Дзержинске в небо поднимаются гигантские клубы черного дыма

22
  • 4.05.2022, 13:50
  • 15,658
В российском Дзержинске в небо поднимаются гигантские клубы черного дыма

Площадь возгорания составляет около 2-х тысяч квадратных метров.

В промышленной зоне города Дзержинска Нижегородской области России произошел масштабный пожар – загорелась железнодорожная цистерна с растворителем на открытой территории станции Игумново.

Пожар произошел на предприятии «Капролактам» и распространился в промышленной зоне города на Автозаводском шоссе.

«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в районе 8-го производственного участка ОАО «Капролактам» произошло возгорание цистерны. На место происшествия выехали пожарные службы. Угрозы для населенных пунктов и населения нет», - утверждают российские СМИ.

В МЧС России заявили, что предварительная площадь пожара около 2000 метров.

На опубликованных в соцсетях видео видно сильный пожар и поднимающиеся вверх мощные языки пламени и черные клубы дыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников