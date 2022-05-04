В российском Дзержинске в небо поднимаются гигантские клубы черного дыма 22 4.05.2022, 13:50

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Площадь возгорания составляет около 2-х тысяч квадратных метров.

В промышленной зоне города Дзержинска Нижегородской области России произошел масштабный пожар – загорелась железнодорожная цистерна с растворителем на открытой территории станции Игумново.

Пожар произошел на предприятии «Капролактам» и распространился в промышленной зоне города на Автозаводском шоссе.

«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в районе 8-го производственного участка ОАО «Капролактам» произошло возгорание цистерны. На место происшествия выехали пожарные службы. Угрозы для населенных пунктов и населения нет», - утверждают российские СМИ.

В МЧС России заявили, что предварительная площадь пожара около 2000 метров.

На опубликованных в соцсетях видео видно сильный пожар и поднимающиеся вверх мощные языки пламени и черные клубы дыма.

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