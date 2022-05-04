Популярный стиральный порошок запретили продавать в Беларуси 22 4.05.2022, 14:03

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В чем причина?

Гродненская областная инспекция Госстандарта, после проверки одной из крупных торговых сетей, запретила продажу стирального порошка «Tide Автомат Яркие Цвета» (изготовитель ООО «ПРОКТе ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК» (Россия), в полимерной упаковке массой 5.4 кг, предназначенное для использования в стиральных машинах любого типа), пишет сайт s13.ru.

Инспекция проверила моющее средство в лаборатории на соответствие показателям «моющая способность» и «пенообразующая способность».

В итоге, «оказалось, что показатель «моющая способность» составил 56,0% при норме не менее 85 %; показатель «пенообразующая способность» составил 212 мм при норме не более 180 мм, что вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой».

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