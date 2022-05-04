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Полет самолета «судного дня» Путина над Москвой показали на видео

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  • 4.05.2022, 14:44
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Полет самолета «судного дня» Путина над Москвой показали на видео

Борт пролетел очень низко над окраиной столицы РФ.

Специальный борт президента РФ Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), известный как самолет "Судного дня", с которого глава Кремля сможет управлять страной в случае ядерной войны, заметили в небе над Москвой.

Соответствующее видео 3 мая опубликовало Daily Mail.

Самолет пролетал низко над окраиной столицы РФ на фоне сообщений о возможном применении РФ ядерного оружия в ходе войны в Украине, отмечает британское издание.

В то же время официальные лица в РФ заявили, что Ил-80 примет участие в параде 9 мая, а его нынешние полеты – репетиция.

Daily Mail при этом отмечает, что гигантский по размерам самолет советской эпохи – без окон, кроме кабины пилотов, известный в народе как "Летающий Кремль" – не появлялся на праздновании Дня Победы с 2010 года.

Его повторное появление на параде может быть признаком направления Путиным предупреждающего сигнала Западу, подчеркивает издание.

Ил-80 (Maxdome) предназначен для использования Кремлем в случае ядерной атаки и может дозаправляться в воздухе. Путин сможет отдавать приказы российским военным о нанесении ядерных ударов с воздушного командного пункта.

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