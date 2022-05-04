Пропаганда добралась и до детских садов 11 4.05.2022, 14:48

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иллюстрационное фото

Детсадовцев будут заставлять слушать лукашенковский гимн.

Читатели прислали в редакцию zerkalo.io документ «О совершенствовании работы по патриотическому воспитанию», составленный главным управлением образования Гродненского облисполкома. В нем говорится о необходимости организовать регулярное «обязательное прослушивание гимна» детьми, а также проводить ряд мероприятий «патриотической направленности». В ведомстве подтвердили, что такое указание и правда было, но заверили: все будет в соответствии с возрастом.

В документе говорится, что детям будут обязательно включать государственный гимн перед началом учебного года, а в средних и старших группах еще и перед началом занятий (каждый день или каждую неделю). Раз в месяц их обязательно будут водить на прогулки и экскурсии в музеи и к историческим памятникам. А перед государственными праздниками проводить занятия на тему «Наш герб. Наш флаг. Наш гимн» и так далее. О выполнении мероприятий учреждениям образования придется ежеквартально отчитываться.

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