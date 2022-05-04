«Украинская правда»: Оккупанты прорвались на завод «Азовсталь»23
- 4.05.2022, 14:58
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На территории предприятия идут тяжелые бои.
В Мариуполе рашисты прорвались на завод «Азовсталь», где в подземных укрытиях находятся украинские защитники и мирные жители, которых еще не эвакуировали.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Штурм завода начался во вторник, 3 мая, после частичной эвакуации гражданских.
Сегодня, 4 мая, оккупанты прорвались на завод, который до этого обстреливали, а также скидывали сверхтяжелые бомбы.
Сейчас на «Азовстали» идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.