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«Украинская правда»: Оккупанты прорвались на завод «Азовсталь»

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  • 4.05.2022, 14:58
  • 16,586
«Украинская правда»: Оккупанты прорвались на завод «Азовсталь»

На территории предприятия идут тяжелые бои.

В Мариуполе рашисты прорвались на завод «Азовсталь», где в подземных укрытиях находятся украинские защитники и мирные жители, которых еще не эвакуировали.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Штурм завода начался во вторник, 3 мая, после частичной эвакуации гражданских.

Сегодня, 4 мая, оккупанты прорвались на завод, который до этого обстреливали, а также скидывали сверхтяжелые бомбы.

Сейчас на «Азовстали» идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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