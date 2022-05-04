Анджей Дуда назвал Станислава Шушкевича «отцом свободной Беларуси» 4 4.05.2022, 15:00

2,040

Станислав Шушкевич

«Мы никогда не забудем о его роли в распаде СССР», — заявил польский президент.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования белорусскому народу в связи со смертью первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича:

— С глубокой болью прощаюсь со Станиславом Шушкевичем, первым руководителем и отцом независимой Беларуси. Польша никогда не забудет о его роли в распаде Советского Союза в 1991 году, появлении свободной Беларуси, Украины и других государств. Светлая память.

Z głębokim żalem żegnam Stanisława Szuszkiewicza, pierwszego przywódcę i ojca niepodległej Białorusi. Polska nigdy nie zapomni Jego roli w rozwiązaniu w 1991 r. Związku Sowieckiego i utworzeniu wolnej Białorusi, Ukrainy i innych państw. Niech spoczywa w Pokoju! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 4, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».