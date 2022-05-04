закрыть
4 мая 2022, среда, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда назвал Станислава Шушкевича «отцом свободной Беларуси»

4
  • 4.05.2022, 15:00
  • 2,040
Анджей Дуда назвал Станислава Шушкевича «отцом свободной Беларуси»
Станислав Шушкевич

«Мы никогда не забудем о его роли в распаде СССР», — заявил польский президент.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования белорусскому народу в связи со смертью первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича:

— С глубокой болью прощаюсь со Станиславом Шушкевичем, первым руководителем и отцом независимой Беларуси. Польша никогда не забудет о его роли в распаде Советского Союза в 1991 году, появлении свободной Беларуси, Украины и других государств. Светлая память.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников