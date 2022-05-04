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«Российские танки там теперь, как розочки - все разорванные»

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  • 4.05.2022, 15:09
  • 7,336
«Российские танки там теперь, как розочки - все разорванные»

Только из-под Мариуполя оккупанты недавно вывезли 10 камазов «груза 200».

Российские оккупанты все чаще едут домой в виде "груза 200".

Только из Мариуполя оккупанты пару недель назад привезли назад в Россию десять полных Камазов с трупами неудачливых завоевателей.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ, пишет УНИАН.

"Десять камазов две недели назад привезли – "груз 200"… из Мариуполя... полные", – взволнованно рассказывает жена своему мужу-оккупанту.

Она вспоминает об их давнем знакомом ВДВ-шнике, который тоже стал "грузом 200". И со страхом пересказывает показания тех рашистов, которым удалось вернуться из Украины живыми.

"Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные…" – с дрожью в голосе говорит женщина.

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