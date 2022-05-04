Путин и Средневековье 8 Леонид Невзлин

4.05.2022, 15:07

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Леонид Невзлин

Его война против Украины — грабительский набег.

В нынешнем безумном информационном потоке - среди военных сводок, среди свидетельств жесточайших зверств российских вояк в Украине, заявлений политиков и страшных цифр жертв, - иногда попадаются, казалось бы маловажные, второстепенные сообщения, в которых кровоточат судьбы и будущее простых людей.

Вот появилась информация о том, что около 300 жителей Мариуполя вывезены в поселок Врангель, что в нескольких часах езды от Владивостока. Россия называет это эвакуацией. А российские чиновники вынужденными переселенцами. Это ложь. Людей угоняют в рабство на край земли. Угоняют, в чем были, в чем прятались в подвалах от русских ракет.

Теперь эти люди стали собственностью губернатора Приморского края Олега Кожемяко и близких ему бизнесменов. От них зависит, какие документы получат вывезенные на край земли люди, будет ли у них кров над головой и как они будут существовать. Протестовать у них не получится - поди выберись из Приморья без денег и документов.

Эта небольшая история - отличная иллюстрация к тому, какие на самом деле планы у Путина на Украину и украинский народ. Особенно после того, как провалился блицкриг.

Путин и его сообщники живут в Средневековье, когда успех страны измеряется количеством похищенного добра и угнанных в полон людей. Значит надо хватать, что под рукой. Путину не нужны граждане, ему нужны бесправные рабы, готовые работать за крышу над головой и похлебку.

Его война - это грабительский набег: кто-то тащит домой унитазы, кто-то сельскохозяйственную технику, а бандиты рангом постарше получают людей в холопство. Значит, после окончания войны важнейшей задачей властей Украины станет вызволение своих граждан из рабства, возвращение их домой, поиск тех, кому сменили фамилии, выдали фальшивые документы. Особенно трудно будет искать детей, но думаю, это посильная задача для свободной страны, и она обязательно в этом преуспеет!

Леонид Невзлин, Telegram

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