«Говорят, продавцы здесь зарабатывали по тысяче евро» 5 4.05.2022, 15:21

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Что происходит с ТЦ «Зеркало» и «Паркинг», которые шиковали в 2000-х.

В 2000-х, когда ТРЦ Dana Mall и Galleria Minsk не было в проекте, как и онлайн-магазинов с маркет-плейсами, — многие минчане одевались в ТЦ «Зеркало» и «Паркинг» недалеко от площади Якуба Коласа. Ходили слухи, что продавцы в то время могли заработать в месяц тысячу евро. Realt пообщался с продавцами и предпринимателями и узнал, как живут торговые центры, которые были популярными 20 лет назад.

Дождливым вечером пятницы около ТЦ «Зеркало» немало народу. Самый центр города, рядом еще несколько торговых центров и Комаровка. Но в сам ТЦ заходят считанные люди. Из тех, кто проходит мимо, Станислав. Молодой человек соглашается рассказать, что здесь происходило в 2000-х. В его рассказе — краткое содержание не только ситуации в ТЦ, но и в экономике.

— Тогда в Минске не было ни крупных международных брендов вроде Индитекса (владелец Zara, Bershka, Pull&Bear и других), ни современных ТРЦ. Но запрос на красивую одежду у людей был, ведь у них были деньги. Дело в том, что в 2000-х страна получала нефтяные сверхдоходы, это разгоняло экономику, давало небывалый рост ВВП и влияло на достаток всех. Особенно это чувствовалось в Минске. Но предложение по одежде было маленьким: кто победнее —одевался на рынке, следующая ступень — «Мир моды» на Ждановичах, выше — «Зеркало», еще выше — бутики.

А когда есть большой платежеспособный спрос и маленькое предложение, — возникают невменяемые цены, говорит Станислав.

— Я помню, что на «Зеркале» стильные брюки стоили 150−175 долларов. И это был какой-то турецкий ноунейм. Но люди покупали, потому что деньги были, а альтернативы — не было. Знакомые говорили, что даже обычные продавцы (а не сами предприниматели) в «Зеркале» и «Паркинге» могли зарабатывать по тысяче евро в месяц. Вот такое было интересное время.

«Иногда за день может и пары человек не пройти»

Аня арендует помещение с сентября прошлого года. В ее магазине ecoyou.by продаются вещи для дома — покрывала, свечи, посуда.

— До этого почти год здесь снимала помещение моя сестра со своим магазином одежды cambersands-shop.by, поэтому я была в курсе цен на аренду и проходимости. А в случае с ТЦ «Зеркало» надо понимать, на что подписываешься: иногда за день может и пары человек мимо не пройти. Но аренда низкая, и многие начинающие предприниматели охотно арендуют помещения с огоньком в глазах. Они ведь начинают своё дело. За этим приятно наблюдать.

Девушка объясняет, что выбрала «Зеркало» из-за низкой аренды — за помещение в 9 квадратов выходит около 100 долларов.

— Маленький бизнес, состоящий из одного человека, без особого капитала, вряд ли может потянуть высокую аренду в крупном ТЦ. А в «Зеркале» вполне подъемная аренда — правда, людей нет, — улыбается Анна. — Но ты либо принимаешь условия игры, либо продолжаешь быть онлайн, что для покупателей не всегда удобно. Из-за особенностей продукции для нас важно оставаться и в офлайне. Многие хотят приехать и убедиться в качестве, посмотреть цвет текстиля живьем. Еще сейчас я делаю интерьерные свечи, а ароматы через экран не прочувствуешь. Плюс к этому важно общение, упаковка. У нас хоть и крошечный магазин, но все приезжают и говорят, что очень уютно.

Когда доллар в конце февраля-начале марта резко скакнул вверх, в ТЦ, говорит Анна, была «легкая паника».

— Я относительно недавно в ТЦ, но многие же «старожилы», у них же там бизнес годами. Очень тоскливо наблюдать их переживания о завтрашнем дне: людей в ТЦ все меньше, налоги растут, работать все сложнее, а в онлайне представлены далеко не все. Сейчас на фоне мировых событий людей стало еще меньше. Многие наши покупатели уехали из страны. Но мы стараемся оставаться и в онлайне с доставкой, и в ТЦ для удобства. Мысли о закрытии офлайн-магазина бывают и у меня, но пока слишком больно думать об этом.

«Все открытые магазины можно обойти за 20 минут»

Абсолютно все наши герои говорят, что в ТЦ «Зеркало» обычно приходят в конкретный магазин — или забрать заказ, или посмотреть вживую то, что выбрали в интернете, или к конкретным продавцам. Такого, чтобы прийти прогуляться и что-то выбрать, здесь практически не бывает.

— Например, в ТЦ много свадебных салонов — девушки приезжают на примерку. Но в такой важный момент их как будто мало интересует, что располагается вокруг, — говорит Анна. — Есть забавный момент: когда мы начали работать, я часто встречала покупателей у главного входа и провожала к магазину, чтобы они не блуждали в поисках. И пока мы шли, слышала одну и ту же фразу «Как же я давно здесь не был!». Люди ностальгировали, как раньше приезжали сюда и шопились, а сейчас вот почти все закрыто.

Кстати, свадебные салоны, по наблюдениям Анны, продолжают открываться до сих пор и пользуются популярностью у посетителей.

— Видимо, людям сейчас необходимо устроить какой-то праздник, — рассуждает девушка и продолжает список тех, к кому еще приходят покупатели. — Много детской одежды, о которой я раньше и не догадывалась, современные качественные вещи. Обычно цены на детскую одежду в ТЦ зашкаливают, а здесь соотношение цена-качество всегда радует. Из моих личных находок еще магазин обуви от наших белорусских ребят kovalenko.by — стильная, из натуральной кожи. Не так давно еще открыли бокс с восточными сладостями — тоже пользуется популярностью. На 2 этаже у главного входа крутейший магазин с вышиванками! Есть милейшая упаковка подарков, открытки, коробки konvert4u. Еще часто вижу людей в в магазине мужских костюмов — там не самый бюджетный сегмент, но видно, что качественные вещи. А вот магазины, где устаревшие модели женской обуви или одежды, пожалуй, постепенно умирают. Таких очень мало, но как есть.

Еше из популярного и вновь появляющегося — бьюти-услуги.

— Реснички, ноготочки, бровки, — улыбается Анна. — Аренда позволяет девушкам работать на себя в довольно комфортных условиях в центре города. И я их прекрасно понимаю! Минус только в том, что если вы приходите на шоппинг, то быстро понимаете, что все открытые магазины можно обойти буквально за 20 минут. Остальное либо «сдается» (уже годами, зато за космические деньги для пустого ТЦ, а значит помещение просто пустует), либо бьюти. Очень жаль еще, что третий этаж пустует. Не знаю, что там за проблемы у собственника, но можно было бы столько классных проектов реализовать. И тем самым оживить ТЦ.

«Старички держатся, но не уверена, что следующий год не станет для них последним»

Что насчет количества закрывающихся магазинов, то некоторые, говорит Анна, «ушли на лето», а потом закрылись.

— Пока что «старички» держатся. Но не уверена, что следующий год не станет последним. Те, кто работает с одеждой, говорят, им придется оформлять много новых документов, да и они не уверены, потянут ли налог. Так что все работают здесь и сейчас. Не было такого, чтобы разом все позакрывались. Для многих эти магазины — единственный заработок. А значит пока что жизнь в ТЦ есть. В общем, сейчас «Зеркало» — это микс из старожилов и молодых предпринимателей, из боксов с низкой и космической арендной ставкой, из бьюти-мастеров и магазинов. Все смешалось, а что будет дальше — сложно сказать.

Анна Ероховец — продавец в сети женской обуви «Lucky shoes», она же smm-менеджер и имеет «личное отношение к бизнесу». Говорит, что очень бы хотелось восстановить ТЦ «Зеркало».

— Здесь мы около 20 лет, магазины в собственности. Наши магазины есть в ТЦ «Немига 3» и «Грин Сити», еще несколько пришлось закрыть. В «Зеркале» нравится расположение. Сюда, в основном, приходят постоянные клиенты, которые живут рядом. Новых арендаторов здесь не появляется, а места в большинстве своем скуплены по низкой цене одними и теми же людьми.

Еще один арендодатель, который снимает точку около трех лет, говорит, что магазины одежды в ТЦ спросом не сильно пользуются. Люди в основном приходят к тем, кто занимается чем-то эксклюзивным, или оказывает услуги. Он как раз один из таких.

— Например, пошив одежды, печатный центр, магазин аниме или компьютерных игр, — перечисляет арендатор, который захотел остаться анонимным. — Просто в ТЦ люди приходят нечасто. Администрация никак не работает над этим. Новых арендаторов почти не появляется, а вот закрыли свои магазины немало людей. Но даже если конкретно к нам приходит достаточно покупателей, выживать в это время очень тяжко. Приходится сокращать расходы, отказываться от закупки каких-то товаров.

«Паркинг»: «На 20 ипэшников — две точки с дисками»

Ольга (имя изменено) арендует помещение в «Паркинге» около шести лет. По ее словам, аренда в этом ТЦ опустилась до минимальных в Минске значений.

— Сегодня аренда составляет 14 «евро» за «квадрат». Когда мы заехали, ставка была около 25−27 евро. Потом в течение года снизилась до 22 евро. Это была очень хорошая стоимость. Потому что до «Паркинга» мы снимамли помещение со ставкой в 80 евро. На старом месте мы застали кризисы 2009 и 2011. К 2016-му не смогли платить такую аренду и переехали в «Паркинг». Сейчас две трети ТЦ занимает «Ами-мебель» — за счет него торговый центр и существует. Потому что арендаторов там осталось 20−25 человек. Сидит страховая, интернет-магазин электроники, оставшиеся — ИП. Это в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста. Их товар — одежда — не эксклюзивный, конкуренции нигде они составить не могут.

Ольга рассуждает, что в ближайшее время в ТЦ вряд ли что изменится, и называет место бесперспективным.

— Поговаривают, что весь «Паркинг» находится в залоге. Я не ручаюсь за эти слова, но такие разговоры ходят. Реконструировать там что-то бесполезно: коммуникации, отделочные материалы — все морально устарело. Спасет только бульдозер, — улыбается женщина. — За все 6 лет, что мы там, новых арендаторов почти не появляется. Единственное — в прошлом году какая-то неизвестная контора, которая упаковывала в целлофан маски. Им привозили ящик масок, они их фасовали, клеили бирку. Еще появились электротовары и турагентство. Больше никто не заезжал.

По словам женщины, ипэшники здесь делятся на две категории: у одних площади в собственности, другие же имеют другой основной заработок, а это для них как хобби.

—У пенсионера продается образно три ночнушки в месяц — для них это как хобби. Есть постоянные клиенты, которые к ним привыкли, как я называю, жены чиновников. А если это хозяева помещений — чего им уходить куда-то, что-то снимать? Я бы, может, и уехала в другое место, но сейчас не самое подходящее время. Можно потерять старых клиентов, а новых не найти. Процентов 70 наших клиентов уехали из страны. Хотя предложения мы мониторим постоянно. Сейчас мы выживаем только засчет низкой аренды. Зарплаты у людей снизились —покупательская способность тоже.

«Работаем, чтобы не огорчать клиентов закрытием, о заработке речи не идет»

— За шесть лет, сколько мы в «Паркинге», клиентская база не сильно расширяется: место не особо проходное, а в последние годы мы не вкладываемся в рекламу. Новые люди сюда не ходят совсем, из клиентов только те, кто идет к конкретным продавцам. Если люди, приходят в «Ами-мебель», то конкретно туда: покупают свой диван или коврик, а мы им не особо интересны, — рассуждает Ольга. — Для нас уйти сейчас полностью в онлайн не вариант. Интернет-магазином пользовались как раз те 70% клиентов, которые уехали. Сегодня мы работаем потому, что клиентам стыдно сказать, что хотим закрыться. У нас есть люди, которые приходят к нам больше 15 лет. И они в последние пару месяцев постоянно спрашивают: вы же не закроетесь? Мы работаем, чтобы оставаться на плаву, не огорчать наших клиентов. О «заработать денег» речи не идет.

Если ТЦ «Зеркало», несмотря на пустующие площади, выглядит вполне современно, то «Паркинг» действительно отправляет в прошлое. В одном магазине рядом продается электроника и сантехника, по соседству цветные строительные перчатки от рубля до трех, недалеко висят такие же яркие тапки. Есть относительно большой магазин ламината, пустующий с вывеской в цветах итальянского флага «обувь из Италии» и островок с косметикой и бытовой химией Amway.

«Приходят и говорят: «А запишите мне «Вечного зова» десять серий»

Отдельный показатель целой эпохи — точка с дисками. Их в 2022 году на небольшой торговый центр целых две. Правда, в один день не застаем рабочими обе, во второй работает только одна. Но диски выставлены и люди рассказывают, что обе точки работают.

На той точке, где все же застаем продавца, сидят двое мужчин и смотрят что-то на ноутбуке. Один из них говорит, что торгует здесь с самого открытия ТЦ, но общаться отказывается.

— Вы же видите, как живет торговый центр, — показывает на ряд закрытых роллетов и снова нажимает play на экране.

— Две точки с дисками, представляете? Это сейчас хит продаж, — иронизирует Ольга. — Туда ходят всякие бабушки, которые записывают Майю Кристалинскую (прекрасная певица, ничего не могу сказать!). Я бы не сказала, что это очень пользуется спросом, но у них есть клиенты. Приходят и говорят: «А запишите мне „Вечного зова“ десять серий». Они не понимают, что это все есть в общем доступе.

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