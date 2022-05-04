На уничтоженном крейсере «Москва» были сотни срочников 11 4.05.2022, 15:19

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Российским офицерам и контрактникам нужны были матросы для «принеси-подай».

На уничтоженном флагмане Черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва", находились сотни срочников.

На корабле находились примерно 300 срочников, сообщает издание "Агентство" в Telegram, ссылаясь на сведения источника, который помогает в поисках родным пропавших матросов.

Информацию "Агентства" приводит УНИАН.

По его данным, еще один источник утверждает, что после уничтожения "Москвы" слышал от офицеров ЧФ похожие сведения.

"Все сводится примерно к цифре в 300 срочников. Это обычная практика на всех кораблях, "Неустрашимый" (сторожевой корабль - Ред.), к примеру, с такой же комплектацией. Нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ (Военно-морской флот - Ред.) распределены по кораблям", - узнали журналисты.

13 апреля стало известно, что в Черном море украинские ракеты "Нептун" уничтожили ракетный крейсер "Москва"

"Москва" - это тот корабль, который в конце февраля украинские пограничники с острова Змеиный послали на три буквы.

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