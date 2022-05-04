Стало известно, как украинцы смогли 2 месяца обороняться в Мариуполе и на «Азовстали». 6 4.05.2022, 15:35

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Катакомбы готовили на случай ядерной войны?

Директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили рассказал последние новости из Мариуполя и о том, как комбинат готовился к российским атакам, как проводится эвакуация жителей Мариуполя, и каким он видит исход войны. Что происходит там сейчас?

«Все эти годы тренировались»

Цкитишвили заявил интервью BBC, что до 2014 года никто не задумывался о поддержании бомбоубежищ в рабочем состоянии, однако после обстрелов Мариуполя были подняты планы советского времени.

Всего на заводе, по его словам, от бомбежек могли укрыться 12 006 человек в 36 бомбоубежищах, пять из этих бомбоубежищ были рассчитаны на прямой ядерный удар.

«Мы все эти годы каждый день тренировались, как люди будут спускаться в бомбоубежище, выходить оттуда, кто куда идет и как это будет выглядеть. Мы после 2014 года не верили никаким рассказам о том, что всё будет хорошо, и что все это теперь как-то пройдет. Мы понимали, что эскалация возможна и к ней надо готовиться», — сказал Цкитишвили.

Директор «Азовстали» рассказал, что с 17 по 23 февраля в бомбоубежищах разместили большое количество воды и продуктов питания. Также в Мариуполе распространили информацию о том, что при необходимости укрыться в бомбоубежищах комбината разрешат и жителям города, однако никто не ожидал, что масштабы российского наступления на город будут такими, и спасать придется такое количество людей.

Эвакуация мирных жителей

Также он отметил, что с территории завода постоянно эвакуируются гражданские, однако не всем из них удается вернуться на территорию Украины.

«Русская армия принудительно, силой заставляет людей садиться в автобусы и вывозит на русскую территорию, в Россию», — утверждает Энвер Цкитишвили.

Кроме того, директор рассказал о том, что работники комбината «Азовсталь» сообщали, что их дополнительно опрашивали о перемещениях в бомбоубежищах, предположительно сотрудники ФСБ России, которые пытаются понять, как устроены подземные коммуникации завода и где именно размещаются силы батальона «Азов», гражданские и припасы.

Сколько людей осталось в бомбоубежищах «Азовстали»?

«На сегодня еще очень большое количество людей находится в бомбоубежищах, — сказал Цкитишвили, — В конверторном цехе — это наиболее большое — и в толстолистовом цехе наиболее большие, там находится около 150 человек в каждом, и среди них есть дети».

Директор «Азовстали» поблагодарил тех, кто участвовал в эвакуации мирного населения, однако заявил о том, что на территории комбината все еще находятся порядка 30–40 детей и около 250 мирных жителей.

Энвер Цкитишвили выразил сомнение в том, что бойцы батальона «Азов» смогут самостоятельно покинуть территорию «Азовстали», однако уверен в том, что они будут сопротивляться до последнего, а также в том, что украинским войскам удастся освободить Мариуполь.

«Все равно мы вернемся туда, мы придем в Мариуполь, и Мариуполь будет Украиной», — заявил директор «Азовстали».

Что происходит в Мариуполе сейчас?

Несмотря на то, что Путин 21 апреля во время встречи с Шойгу распорядился не проводить штурм «Азовстали», в Украине заявили, что в ночь на 3 мая штурм начался с бомбежек территории завода.

СМИ говорят о сложностях с продовольствием и водой в самом Мариуполе, о тяжелой ситуации с жильем вследствие разрушений, а также о том, что постоянно производится эвакуация мирных жителей, однако не все из них эвакуируются успешно.

Так, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что несмотря на договоренности о 90 автобусах для эвакуации из трех точек, было подано всего 14 автобусов только в две точки из трех, а до Запорожья доехали только 3 автобуса из поданных. Что произошло с жителями в еще 11 автобусах, неизвестно.

«Мы понимаем, что где-то подевались 11 автобусов, которые должны были двигаться в направлении Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в „фильтрационных центрах“», — сказал Бойченко.

По его словам, таких центров в Мариуполе четыре, через них проходят эвакуирующиеся жители, и всех, кто был связан с государственной или муниципальной службой, не выпускают, а помещают в заключениет. Мэр Мариуполя сказал, что в городе остается еще более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуацию.

Российские же СМИ говорят о том, что в Мариуполь возвращается мирная жизнь. Так, РИА «Новости» приводит фотографии детей, катающихся на велосипедах на площади у разрушенного драмтеатра.

Шойгу признал, что завод «Азовсталь» не взяли

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь взят под контроль российской армии. Однако украинские военные по-прежнему находятся на «Азовстали».

«На освобожденных от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — заявил он.

И добавил, что оставшиеся украинские военные, которые находятся на территории «Азовстали» отказались сложить оружие, и сейчас «блокированы» по периметру завода.

Кроме того, Шойгу пригрозил, что любой транспорт НАТО, которые прибудет в Украину в целях помощи украинской армии, будет рассматриваться как цель поражения.

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