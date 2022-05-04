Группа немецких интеллектуалов призвала правительство поскорее поставить оружие Украине 5 4.05.2022, 16:00

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По их мнению, каждый, кто хочет достичь мира, должен укрепить ее обороноспособность.

Группа немецких интеллектуалов во главе с бывшим политиком Партии зеленых Ральфом Фюксом отреагировали на письмо, инициированное публицисткой Алисой Шварцер, и прямо выступили за доставку тяжелого оружия.

Как пишет "Европейская правда", открытое письмо опубликовало издание Zeit Online.

Письмо призвано поощрить канцлера Олафа Шольца "быстро выполнить резолюцию Бундестага о поставках оружия Украине".

"На первомайском митинге в Дюссельдорфе вы подтвердили свою готовность поддержать Украину поставками оружия, чтобы она могла успешно защититься. Используя возможность, мы хотели бы поаплодировать вам за эти четкие слова и призвать вас быстро выполнить резолюцию Бундестага о поставках оружия Украине" - говорится в письме.

"В связи с концентрацией российских войск на востоке и юге Украины, продолжающимися бомбардировками мирного населения, систематическим разрушением инфраструктуры, чрезвычайной гуманитарной ситуацией с более чем десятью миллионами беженцев и экономическими проблемами Украины в результате войны каждый день на счету. Для того чтобы признать, что разница между "оборонительным" и "наступательным" вооружением не нужна какая-либо специальная военная экспертиза, это не вопрос материала: в руках атакованных танки и гаубицы также являются оборонительным оружием" - отмечают интеллектуалы.

По их мнению, каждый, кто хочет достичь мира, который не приведет к покорению Украины требованиям России, должен укрепить ее обороноспособность и максимально ослабить военную способность России.

"Это требует постоянной поставки оружия и боеприпасов, чтобы изменить военный баланс сил в пользу Украины. И это требует распространения экономических санкций на энергетический сектор России, финансовый спасательный круг путинского режима", - говорится в письме.

Фюкс, который сейчас возглавляет аналитический центр Zentrum Liberale Moderne в Берлине, отвечает за письмо. Первыми подписалось 57 известных людей из сферы культуры, СМИ, науки и политики. Среди них – писательницы Ева Менассе и Герта Мюллер, пианист Игорь Левит, политик от ВДП Сабина Лойтойсер-Шнарренбергер, президент ПЭН-центра Германии Дениз Юцел и руководитель Springer Матиас Депфнер, а также бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишин.

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